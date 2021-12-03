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ЦАМТО

Ростех получил право поставлять новейший вертолет Ка-62 на российский рынок

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Вертолет Ка-62
Вертолет Ка-62.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 2 декабря. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало холдингу "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех сертификат типа на новейший гражданский вертолет Ка-62. Данный документ позволяет начать поставки вертолета на российский рынок.

Программа летных испытаний вертолета Ка-62 стартовала в 2017 году, в ней принимали участие три опытных образца, которые выполнили 434 полета общей продолжительностью порядка 700 часов. Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова в ходе испытаний выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку работы основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

"Получение сертификата типа на Ка-62 – важная веха для российского вертолетостроения. На данный момент на Дальнем Востоке заложен фюзеляж первого серийного Ка-62. Со следующего года планируем начать полномасштабное серийное производство и поставки машины российским эксплуатантам. В 2022-2024 годах будем работать над расширением эксплуатационных возможностей вертолета за счет сертификации дополнительного оборудования – внешней подвески, бортовой лебедки, медицинского модуля, противообледенительной системы", – сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Ка-62 – многоцелевой вертолет, спроектированный с применением последних мировых достижений авиационной промышленности, он отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Машина имеет одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. В конструкции Ка-62 обширно используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе), что позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины. Кроме того, Ка-62 оснащен современным комплексом авионики – новейшая система управления общевертолетным оборудованием позволила снизить нагрузки на экипаж, уменьшить массу машины и облегчить ее обслуживание.

Дальность полета Ка-62 составляет 700 км, максимальная скорость – 310 км/ч, максимальная взлетная масса вертолета – 6800 кг, вместимость – 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонн на внешней подвеске.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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