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Известия.ru

Сербия закупит у России новые комплексы ПВО «Панцирь»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сербия покупает у России новые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь». Об этом в четверг, 2 декабря, в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил глава МВД страны Александар Вулин.

«Корнеты» мы получили», — отметил он.

Сербия также получила бронетранспортеры, танки и покупает новые комплексы «Панцирь», отметил Вулин. Он передал Шойгу «личный привет и большую благодарность» от сербского лидера Александра Вучича за развитие отношений.

«Всё, о чем мы с тобой договорилась, всё это выполняется», — подчеркнул Вулин.

В ходе встречи Шойгу и Вулин обсудили вопросы международной безопасности, ситуацию в Европе, прежде всего на Балканах. Также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров президентов России и Сербии.

Переговоры президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича прошли 25 ноября в Сочи. В ходе переговоров стороны договорились о поставках газа в Сербию. Российский лидер после встречи отметил, что отношения двух стран развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса.

14 ноября Вучич обратил внимание на то, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно. Белград получает современную технику из РФ по корректным ценам, добавил он.

Глава Сербии отметил, что армия страны сегодня намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря поддержке российского лидера.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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