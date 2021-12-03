Пресс-секретарь Путина Песков: Россия вольна размещать "Бастион", где считает нужным

Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве.

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа.

"Разумеется, планирование по размещению объектов осуществляется нашим оборонным ведомством, но, конечно же, это все докладывается и согласовывается с верховным главнокомандующим. Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, принимаются ли решения о размещении военных комплексов с согласия президента.