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РИА Новости

Экс-главком ВМФ Чирков: Россия не допустит существенного превосходства флотов других стран

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Виктор Чирков
Виктор Чирков.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом РФ, особенно в свете американской концепции "глобального удара", заявил главный советник главы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), главком ВМФ РФ (2012-2016 годы), адмирал Виктор Чирков.

Он выступил на открывшейся в четверг в Москве международной конференции "Мировой океан – пространство сотрудничества и конкуренции".

"Россия не допустит существенного превосходства Военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом. У России есть воля и силы, чтобы вновь построить флот, достойный нашей великой истории, способный решать поставленные государством геополитические задачи", - сказал Чирков.

Он подчеркнул, что в XXI веке значительно возрастает роль вооруженных сил в борьбе государств за лидерство на океанских и морских направлениях.

"Флоты мировых держав своими действиями с моря способны изменить ход вооруженной борьбы и исход войны, в целом. Подтверждением этого является разработанная США концепция "глобального удара", который представляет собой новый вызов международной безопасности и напрямую угрожает военной безопасности Российской Федерации. Важное значение в реализации этой концепции отводится Военно-морским силам", - сказал адмирал.

"Быстрый глобальный удар" (Prompt Global Strike) — военно-стратегическая концепция, разработанная по инициативе Пентагона в 2010 году, подразумевает нанесение удара обычным вооружением по любой точке планеты в течение часа - по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальных баллистических ракет в ядерной стратегии.

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