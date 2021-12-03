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ТАСС

Как исследовали Марс

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Марс
Марс.
Источник изображения: techcult.ru

В 1971 году, 2 декабря, спускаемый модуль советской станции "Марс-3" впервые в истории совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

Автоматическая межпланетная станция "Марс-3" состояла из двух модулей: спускаемого и орбитального. Спускаемый аппарат доставил на поверхность Красной планеты вымпел с изображением герба СССР и небольшой марсоход под названием "Прибор оценки проходимости - Марс" (ПрОП-М). Но из-за пылевой бури, бушевавшей в то время на планете, связь с модулем прервалась спустя 14,5 с после посадки. За это время удалось передать на Землю только расплывчатый фрагмент снимка марсианской поверхности.

Орбитальная станция продолжила работу и совершила 20 оборотов вокруг Марса. В результате миссии были определены свойства поверхности и атмосферы, а также установлено, что содержание водяного пара в атмосфере планеты в 5 тыс. раз меньше, чем на Земле.

Кто и как продолжил исследование Марса, наиболее подробно изученной планеты Солнечной системы после Земли, - в инфографике ТАСС.


Инфографика. Марсианские хроники.
Источник: ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Марс
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