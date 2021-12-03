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Известия.ru

ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Госкорпорацию «Ростех»), АО «Компания «Сухой» и Акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (АО «РСК «МиГ») объединены в одну компанию. Об этом сообщается на сайте ОАК в четверг, 2 декабря.

Отмечается, что ОАК продолжает «централизацию управления входящих в корпорацию предприятий и упрощение своей корпоративной структуры».

Объединение компании одобрили на прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК.

«Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему «Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», — говорится в сообщении.

Текущее управление компаниями «Сухой» и «МиГ» было централизовано ранее: функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) «МиГа» передали «Сухому», а функции ЕИО «Сухого» — ПАО «ОАК».

«Предстоящее объединение — важнейшее событие для авиационной отрасли. Проведена подготовка, проработаны детали, для того чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения — структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса «Ростеха» и всей отрасли», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, добавив, что таким образом закладывается «основа будущего самолетостроения России».

Указывается, что сокращение управленческих уровней и упрощение корпоративной структуры ОАК позволит исключить дублирующие административные функции, сократить общехозяйственные затраты. Планируется развитие общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок , чтобы эффективнее реализовывать самолетостроительные программы. Это должно обеспечить повышение финансовой устойчивости и инвестпривлекательности ОАК.


«Сухой» и «МиГ» уже имеют опыт совместной работы «в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности страны», подчеркнули в ОАК.

В марте этого года в Объединенной авиастроительной корпорации сообщали, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов возглавит совет директоров ОАК, сменив на этом посту Анатолия Сердюкова. Отмечалось, что «Ростех» объединит ОАК, «Сухой» и «МиГ» в единый корпоративный центр самолетостроения. Подчеркивалось, что Чемезов будет контролировать проводимые преобразования. В мае ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли заявил, что глава «Ростеха» вошел в совет директоров корпорации, но официальных подтверждений этой информации не было.

«Сухой» — производитель всемирно известных самолетов марки «Су». По результатам 2020 года компания получила выручку 140 млрд рублей, что на 46% выше уровня 2019 года и чистую прибыль в размере 5,6 млрд рублей — на 26% выше уровня 2019-го.

РСК «МиГ» — производитель самолетов «МиГ», в 2020 году его выручка составила 70 млрд рублей, превысив уровень 2019 года на 19%.

ПАО «ОАК» создано 20 ноября 2006 года — до апреля 2015 года называлась ОАО «ОАК». Корпорация и входящие в нее компании занимаются разработкой, производством, реализацией авиационной техники гражданского и военного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Сердюков Анатолий
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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