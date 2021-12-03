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ВМС Чили приняли два бывших австралийских фрегата ПВО класса "Аделаида"

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Церемония ввода в состав ВМС Чили фрегатов FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat - соответственно, бывших австралийских FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida (американского типа Oliver H.Perry). Сидней, 15.04.2020
Церемония ввода в состав ВМС Чили фрегатов FFG 14 Almirante Latorre и FFG 11 Captain Prat - соответственно, бывших австралийских FFG 05 Melbourne и FFG 06 Newcastle типа Adelaida (американского типа Oliver H.Perry). Сидней, 15.04.2020.
Источник изображения: www.facebook.com/The-FFG-Yard

ЦАМТО, 2 декабря. ВМС Австралии завершили процедуру передачи чилийскому флоту двух фрегатов ПВО класса "Аделаида", FFG-11 "Капитан Прат" (ранее носил наименование FFG-06 "Ньюкасл") и FFG-14 "Альмиранте Латорре" (ранее FFG-05 "Мельбурн") по контракту от 2019 года.

Как сообщает Infodefensa.com, программа реализована в рамках проекта Puente IV, согласно которому, корабли из состава ВМС Австралии заменят в ВМС Чили выслужившие свой срок эксплуатации бывшие голландские фрегаты L-класса.

Реализация проекта Puente IV позволит ВМС Чили сохранить в боевом составе 8 надводных кораблей, которые обеспечат безопасность территориальных вод и защиту национальных интересов. Приобретенные из состава ВМС Австралии фрегаты заменят снятые с вооружения чилийского флота 3750-тонные фрегаты ПВО L-класса (класс "Якоб ван Хеемскерк").

Министерство обороны Чили одобрило реализацию программы оценки возможности замены устаревших фрегатов в 2018 году. Рассматривалась возможность покупки как новых фрегатов, строительство которых предполагалось осуществить на национальной верфи Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), так и бывших в эксплуатации фрегатов.

Недостатком программы строительства кораблей на национальном предприятии с использованием иностранной помощи называли высокую стоимость и длительный срок реализации проекта.

Приобретение фрегатов из наличия одной из стран было признано более доступной альтернативой. При этом ВМС оценивали корабли, которые будут сняты с вооружения в краткосрочной перспективе. В частности, рассматривались фрегаты "Тип-23" ВМС Великобритании, фрегаты класса "M" ВМС Нидерландов, фрегаты класса "Галифакс" ВМС Канады и фрегаты класса "Аделаида" ВМС Австралии.

В итоге к середине 2019 года наиболее приемлемой была признана покупка двух фрегатов класса "Аделаида", которые после проведенной чилийскими специалистами инспекции были признаны пригодными для дальнейшей эксплуатации. Срок службы кораблей составляет около 26 лет. Они вооружены ЗУР SM-2 MR Block IIIA, что позволит обеспечивать ПВО кораблей ВМС Чили после снятия с вооружения фрегатов L-класса.

Фрегат FFG-06 "Ньюкасл" был снят с вооружения 30 июня 2019 года, а FFG-05 "Мельбурн" – 26 октября 2019 года. В течение прошлого десятилетия корабли были модернизированы. Ключевыми моментами модернизации стали замена системы управления огнем на австралийскую разработку ADACS, установка восьмиконтейнерной вертикальной пусковой установки Mk.41 с ракетами RIM-162 EESM, новой РЛС поиска целей, ГАС Spherion, буксируемой ГАС TMS 4350 и замена ЗУР SM-1 ракетами SM-2 MR Block IIIA.

Командование ВМС Чили выделило около 3,6 млн. долл. на проведение 30 учебных курсов, передислокацию экипажей, техническую инспекцию и передачу кораблей.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Нидерланды
Чили
Продукция
Mark 41
RIM-162 ESSM
SM-2
Проекты
Oliver Hazard Perry
Военные учения
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