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ЦАМТО

Филиппины могут приобрести авиатехнику индийского производства

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Индийский легкий вертолет "Dhruv" Mk-III ALH (Advanced Light Helicopter). Источник: articles.economictimes.indiatimes.com.

ЦАМТО, 2 декабря. По информации индийских СМИ, Индия и Филиппины ведут переговоры о возможности поставки не менее семи усовершенствованных легких вертолетов (ALH) "Дхрув" и восьми самолетов Do-228 компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

Как сообщает Business Standard, впервые HAL заявила о заинтересованности Манилы в покупке этих двух платформ в своем годовом отчете за 2020-2021 гг. Руководитель HAL Р.Мадхаван подтвердил изданию, что перспективы компании на Филиппинах "выглядят неплохо". Не исключено, что продажа будет поддержана за счет предоставления правительством Индии кредитной линии.

В частности, Манила оценивает возможность покупки морского варианта ALH "Дхрув", который HAL разработала по запросу ВМС и Береговой охраны Индии. По данным издания, покупка Манилой морского вертолета сводилась к соревнованию между HAL с "Дхрув" и Airbus Helicopters с AS-565 "Пантер". Как заявлено, стоимость этих вертолетов примерно одинакова, но индийская компания предлагает лучший пакет поддержки, включая запчасти.

Стоимость "Дхрув" Mk.3 составляет около 700 млн. рупий. Стоимость адаптации вертолета в морской версии оценивается еще в 400 млн. рупий, что увеличивает цену каждой машины до 1,1 млрд. рупий.

Несмотря на растущий потенциал Индии как экспортера вертолетов, проблемы "конечного пользователя" по-прежнему ограничивают продажи. Национальное содержание вертолетов HAL все еще находится на уровне 50-55%, а критически важные системы по-прежнему импортируются из Великобритании, Израиля и Франции. Для экспорта вертолетов требуется разрешение на экспорт от этих стран.

В случае реализации сделки с Филиппинами, стоимость которой оценивается в 30 млрд. рупий, это станет крупнейшим в истории Индии экспортным контрактом на поставку продукции оборонного назначения. Если применение закупленных вертолетов и самолетов будет признано успешным, предполагается подписание экспортных контрактов на поставку дополнительных партий авиатехники.

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Кредитование
Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Филиппины
Франция
Продукция
Dhruv
Dornier 228
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
HAL
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