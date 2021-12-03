Пограничники Таджикистана и Кыргызстана будут совместно патрулировать приграничную территорию

Здесь накануне было произведено несколько выстрелов, сообщает пресс-служба кыргызской пограничной службы Госкомитета нацбезопасности.

«В местности Торт-Кочо Баткенской области Кыргызстана состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана с участием акимов (глав) приграничных районов, представителей правоохранительных и компетентных органов сторон», - говорится в сообщении.

По результатам встречи было принято решение о том, что в целях обеспечения общественного правопорядка правоохранительные органы сторон, начиная со 2 декабря, будут проводить совместное патрулирование приграничной территории, отмечает ведомство.

Пограничные подразделения сторон продолжат нести службу в повседневном режиме, по состоянию на 9:00 (06:00 мск) 2 декабря обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная, отметили в пресс-службе.

В среду примерно в 21:15 (18:15 мск) в местности Дахма Баткенского района Баткенской области Кыргызстана вблизи условной линии госграницы неизвестные лица произвели семь-восемь выстрелов со стороны Таджикистана.

По данным Пограничной службы Кыргызстана, предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья, пишет Sputnik Таджикистана.