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Пограничники Таджикистана и Кыргызстана будут совместно патрулировать приграничную территорию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Здесь накануне было произведено несколько выстрелов, сообщает пресс-служба кыргызской пограничной службы Госкомитета нацбезопасности.

«В местности Торт-Кочо Баткенской области Кыргызстана состоялась встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана с участием акимов (глав) приграничных районов, представителей правоохранительных и компетентных органов сторон», - говорится в сообщении.

По результатам встречи было принято решение о том, что в целях обеспечения общественного правопорядка правоохранительные органы сторон, начиная со 2 декабря, будут проводить совместное патрулирование приграничной территории, отмечает ведомство.

Пограничные подразделения сторон продолжат нести службу в повседневном режиме, по состоянию на 9:00 (06:00 мск) 2 декабря обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная, отметили в пресс-службе.

В среду примерно в 21:15 (18:15 мск) в местности Дахма Баткенского района Баткенской области Кыргызстана вблизи условной линии госграницы неизвестные лица произвели семь-восемь выстрелов со стороны Таджикистана.

По данным Пограничной службы Кыргызстана, предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья, пишет Sputnik Таджикистана.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
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