Глава Крыма Аксенов: на полуострове у украинских диверсантов нет шансов достичь цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. У украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму благодаря защите полуострова российскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что в РФ задержаны три агента спецслужб Украины: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. По данным ФСБ, украинские диверсанты планировали подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции.

"Благодарю сотрудников ФСБ за задержание группы украинских диверсантов, которые планировали совершить подрыв ряда стратегических объектов. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он назвал разговоры украинского руководства и политиков о любви к Крыму "болтовней". "На деле же их "любовь" и "забота" выражаются в терроре и попытках диверсий, в стремлении максимально навредить крымчанам. Вот такая она бандеровская "любовь". От нее Крым и ушел в 2014 году". – написал Аксенов.

В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки.

По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с территории Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России. Швиденко был задержан и взят под стражу в июле 2021 года, в ноябре осужден судом на 6,5 лет колонии строго режима.