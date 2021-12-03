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ЦАМТО

Александр Лукашенко: Белоруссии нужны российские зенитные ракетные системы С-400 или С-500

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Президент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко совершили морскую прогулку
Президент РФ В. Путин и президент Белоруссии А. Лукашенко совершили морскую прогулку.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Ильин

ЦАМТО, 2 декабря. Белоруссии нужны российские зенитные ракетные системы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью "РИА Новости" президент республики Александр Лукашенко.

На уточняющий вопрос, когда эти системы могут быть поставлены Белоруссии, А.Лукашенко отметил: "Президент Путин примет это решение".

"Мы не просто готовы (к поставкам – ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 или С-500 – это очень дорогостоящие системы. И давайте откровенно, лишних систем в России сегодня нет: у них есть, что прикрывать", – сказал президент, уточнив, что ЗРС С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре.

"Создали эти центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". У нас есть реактивная система залпового огня "Полонез", но "Искандер" – это дальнобойное оружие, оно должно быть (у нас – ред.)", – сказал он.

По словам А.Лукашенко, "прежде, чем "должно быть", надо научить людей, обучить этому". "Создали учебный центр по С-400. Россия поставила в этот центр оборудование С-400, мы должны его видеть, изучать", – отметил он. "Я хочу попросить президента (Путина – ред.), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", – сказал агентству "РИА Новости" президент Белоруссии, уточнив, что комплекс боеспособный.

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С-400 Триумф
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