ВВС Буркина-Фасо получили самолет C-295W

ЦАМТО, 2 декабря. Командование Военно-воздушных сил Буркина-Фасо приняло заказанный у компании Airbus Defense and Space в 2019 году самолет военно-транспортной авиации C-295W.

Как сообщили Jane's Defence Weekly военные источники в Буркина-Фасо, самолет 16 ноября совершил посадку в Уагадугу, выполнив перелет из Севильи под управлением национального экипажа. После этого началась процедура его приемки.

Новый C-295W (с.н.XT-MBH) принят на вооружение 511-й транспортной авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе №511 в Уагадугу. Подразделение также эксплуатирует самолеты King Air компании Beechcraft и разведывательные DA-42MPP производства Diamond Aircraft.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года в соответствии с "Законом о военных закупках на 2018-2022 гг." Министерство обороны Буркина-Фасо подписало с Airbus контракт на поставку одного самолета C-295. Стоимость и сроки поставки не раскрывались.

C-295W предназначен для замены ранее приобретенного у индонезийской PTDI самолета NC-235-220. Индонезийский вариант самолета C-235 был приобретен в 2007 году на вторичном рынке, но выведен из эксплуатации в 2016 году после серьезного повреждения одного из двигателей.

В рамках реализуемой программы модернизации ВС страны, ВВС Буркина-Фасо, помимо C-295W, также получили два вертолета Ми-171, заказанные в 2017 году, пять вертолетов AS-350 компании Airbus, которые были куплены на вторичном рынке у французской компании и поставлены в 2019 году. Предполагалось, что последние будут оснащены вооружением после поставки, но пока эти работы не выполнены.

ВС Буркина-Фасо также возвратили в строй два Ми-17-1В, которые были отремонтированы компанией LOM Praha в Чешской Республике и, по крайней мере, один из двух ударных вертолетов Ми-35, ремонт которых был выполнен в неизвестной стране.