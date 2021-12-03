Проект 613. Почему советские подлодки сравнивали с винтовками Мосина и шотландским виски

История самых массовых отечественных дизель-электрических подводных лодок в пяти фактах

70 лет назад, 2 декабря 1951 года, вступила в строй головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 613 С-80. Всего в период с 1951 по 1958 год в Советском Союзе было построено 215 субмарин этого типа. Позднее по советской лицензии такие подлодки стали строить и в Китае.

По трофейным чертежам

После Великой Отечественной войны советский флот, потерявший в боях более трети подводных лодок, остро нуждался в пополнении. При этом стояла задача не только восполнить потери, но и построить новые образцы. Стоявшие на вооружении ВМФ СССР "Щуки" (серия средних дизель-электрических подлодок, выпускавшаяся с 1930 года) к тому времени уже устарели и сильно уступали иностранным лодкам по глубине погружения и возможностям торпедной стрельбы.

Подводная лодка типа "Щука" Черноморского флота, 1944 год Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Познакомиться с мировыми достижениями в этой области отечественные инженеры могли благодаря немецким, британским и американским подлодкам. Одни были трофейными, другие - получены по ленд-лизу.

Изучив иностранные образцы, советские инженеры приступили к созданию новых лодок в рамках проекта 613, которые позволили ВМФ укрепить рубежи страны в трудное послевоенное время.

Судьба первой лодки проекта

Головная подлодка проекта 613 С-80 была спущена на воду в 1951 году. Однако через десять лет, 26 января 1961 года, в ходе обычного рейда субмарина затонула в Баренцевом море.

Обнаружить подлодку, которая в результате аварии легла на грунт, удалось благодаря местным рыбакам лишь спустя семь лет - 23 июня 1968 года.

При помощи спускаемой подводной камеры лодку обследовали, а затем решили поднять. Как выяснилось в результате расследования специальной правительственной комиссии, ЧП произошло при всплытии из-за попадания внутрь корабля воды через шахту перископа. Причиной трагедии, унесшей жизни всего экипажа (68 подводников), были названы ошибки экипажа.

Надежная, как винтовка Мосина, крепкая, как виски

По словам капитана 1-го ранга запаса Николая Чернышева, служившего на одной из лодок проекта 613, основными задачами экипажей "шестьсот тринадцатых" были: нанесение торпедных ударов по боевым кораблям и судам противника, постановка мин, высадка диверсионных групп на побережье противника.

Директор музея "ПЛ С-189" Николай Чернышев Источник изображения: © Юрий Белинский/ТАСС

За надежность, простоту в управлении и многоцелевое назначение подводники сравнивали подлодки проекта 613 с винтовками Мосина. В американской классификации подлодка носила название Whiskey. По мнению военных историков, это прозвище было присвоено советской лодке за крепкую конструкцию (с цельносварным корпусом усиленной прочности), а также за массовость и распространенность. Более 40 лодок проекта 613 были поставлены на экспорт.

"Шведский комсомолец"

"Шведским комсомольцем" на флоте в шутку называли лодку С-363 проекта 613. Ироничное прозвище появилось в результате инцидента, произошедшего 27 октября 1981 года в территориальных водах Швеции.

Подлодка С-363 проекта 613 во время спасательной операции у берегов Швеции, 1981 год Источник изображения: © Marinmuseum/CC BY 4.0

В официальном сообщении ТАСС говорилось: "В ночь с 27 на 28 октября советская дизельная подводная лодка с бортовым номером 137, совершая обычное учебное плавание в Балтийском море, вследствие выхода из строя навигационных приборов и возникновения в связи с этим ошибок в определении места в плохую видимость сбилась с курса и села на мель у юго-восточной оконечности Швеции. В настоящее время подводная лодка снята с мели шведскими спасательными судами и стоит на якоре в безопасном месте. Ведутся переговоры со шведскими властями о выводе подводной лодки за пределы территориальных вод Швеции".

Впоследствии, по одной из версий, списанная лодка так и осталась на территории Швеции и выставлялась в одном из музеев военной техники.

Вторая жизнь С-189

17 марта 1955 года после завершения комплекса испытаний вошла в строй подлодка проекта 613 С-189. В составе ВМФ она находилась 35 лет.

За этот период С-189 успешно выполнила десятки боевых задач в Атлантике и на Балтийском море, участвовала в испытании новых образцов оружия на полигонах Ладожского озера. На С-189 прошли школу подводного плавания тысячи матросов, старшин, мичманов и офицеров.

Музей — подводная лодка С-189 проекта 613 Источник изображения: © Юрий Белинский/ТАСС

После вывода из состава флота в 1998 году лодка затонула в порту Кронштадта и пролежала на грунте до 2005 года. После подъема, организованного усилиями ветеранов-подводников, корабль решено было восстановить и сделать из него плавучий музей.

20 марта 2010 года на борт С-189, находящейся в Санкт-Петербурге, у причала на набережной Лейтенанта Шмидта, поднялись первые посетители.

Василий Кучушев