Новогодние подарки отправятся на МКС

На космодроме Байконур завершились работы по размещению в пилотируемом корабле «Союз МС-20» грузов, предназначенных для доставки на Международную космическую станцию.

На техническом комплексе площадки 254 специалисты РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили доукладку доставляемых грузов в бытовой отсек корабля.

Это прежде всего новогодние посылки для российских членов экипажа 66-й основной экспедиции — Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Наши космонавты должны получить поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к праздничному столу.

В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Полет к Международной космической станции пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» запланирована в 16:41 мск. В основной экипаж корабля входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.