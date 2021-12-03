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Российская газета

Переброску "Тунгусок" железнодорожным транспортом показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В следующем году зенитная ракетно-пушечная 2С6 "Тунгуска", считающаяся одной из лучших в мире систем противовоздушной обороны сухопутных войск, отметит 40-летие принятия на вооружение.

Все это время комплекс постоянно совершенствовался, и сейчас новые версии существенно превосходят первоначальные образцы. В частности, они получили дополнительные многоканальные прицелы, которые позволяют обнаруживать и атаковать противника в любое время суток.

Имеющиеся 30-мм орудия обладают скорострельностью в 5000 выстрелов в минуту и способны поражать с места и в движении различные цели на дистанциях до 4000 метров.

С помощью бортового ракетного вооружения с дальностью действия до 10000 метров можно сбивать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты различных типов.

ЗРПК обладают хорошей подвижностью, благодаря 710-сильному многотопливному двигателю 34-тонные машины могут разгоняться до 65 км/ч.

"Тунгуски" находятся на вооружении не только в России. Если не считать государства постсоветского пространства, получившие 2С6 после раздела имущества Советской Армии, то наиболее крупным оператором этих систем является Индия. По разным данным, она эксплуатирует около девяти десятков таких самоходок. Первые образцы были поставлены в конце 90-х годов.

Эта техника прикрывает соединения, вооруженные Т-72М1, Т-90С и БМП-2. Она принимает участие в различных маневрах. Так, буквально на днях была замечена переброска целого подразделения железнодорожным транспортом. О том, в каких учениях им предстоит принять участие, пока не сообщается.


Алексей Брусилов

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Страны
Индия
Россия
Продукция
БМП-2
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Тунгуска
Проекты
Военные учения
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