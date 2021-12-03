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Российская газета

Ракетные комплексы "Бастион" встали на дежурство на Курилах

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на отдаленном острове в центральной части Курильской гряды - острове Матуа. Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ уже доставили в островную зону технику, личный состав и материальные средства. Там развернули военный городок, в котором благоустроили помещения, предназначенные для круглогодичного несения службы и проживания бойцов. Кстати, территория Матуа - 52 квадратных километра.

Готовы и хранилища техники, оборудованы подъезды к стартовым позициям. Личный состав приступил к боевому дежурству.

"Бастион" - береговой ракетный комплекс с противокорабельной крылатой ракетой П-800 "Оникс" ("Яхонт"). Предназначен для уничтожения надводных кораблей различных классов, конвоев, авианосных ударных групп.


Светлана Цыганкова

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