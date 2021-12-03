Расчёты ракетного комплекса "Бастион" заступили на дежурство на курильском острове Матуа

Военный корабль во время учений в акватории Японского моря.

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые заступили на дежурство на курильском острове Матуа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

"На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", - добавляется в сообщении.

Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств, а также оборудованы подъезды к стартовым позициям. Личный состав приступил к дежурству и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны, будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь острова — 52 квадратных километра.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.