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ТАСС

СМИ: КНР и США готовятся провести диалог по военной линии

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая.
Источник изображения: © REUTERS / Aly Song

По информации South China Morning Post, консультации могут состояться в январе в формате телефонной беседы или видеоконференции, главной темой станет тайваньский вопрос

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 декабря. /ТАСС/. Китай и США готовятся провести диалог по военной линии на высоком уровне. Как сообщила в четверг газета South China Morning Post, он может состояться в январе в формате телефонной беседы или видеоконференции.

По данным издания, в консультациях примут участие министр обороны США Ллойд Остин, а его собеседниками станут китайский коллега Вэй Фэнхэ и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян.

Договоренность о проведении диалога между военными была достигнута в ходе состоявшейся в ноябре онлайн-встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. "Это один из консенсусов, достигнутых на саммите. Два лидера дали распоряжение военным обсудить договоренности", - отметил источник газеты.

В то же время подготовка к армейскому диалогу, по данным издания, была начата еще до саммита, поскольку обе стороны считают проблему стратегической стабильности своим главным приоритетом.

Ожидается, что главной темой в ходе предстоящих консультаций станет тайваньский вопрос - самый чувствительный в китайско-американских отношениях. Пекин и Вашингтон также обсудят контроль над вооружениями.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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