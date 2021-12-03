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Интерфакс-АВН

Талибы назвали "местным спором" боестолкновения между пограничниками на афгано-иранской границе

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Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Кабул. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Произошедший между афганскими и иранскими пограничниками инцидент в провинции Нимроз взят под контроль, сообщает "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"В приграничной зоне района Канг провинции Нимроз в Афганистане между афганскими и иранскими пограничниками разгорелся местный спор, и теперь ситуация находится под контролем", - написал в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Руководителям Исламского Эмирата (так называют свое правительство талибы) дано указание предотвратить это недоразумение", - заявил Муджахид.

Накануне афганское информационное агентство Aamaj News сообщило, что ожесточенные боестолкновения между боевиками движения "Талибан" и иранскими пограничниками начались в среду во второй половине дня. Сообщалось, что талибам удалось захватить два иранских КПП га границе

В свою очередь, иранское информационное агентство "Fars" заявило, что причиной вооруженного конфликта на границе Ирана с Афганистаном был "спор из-за сельскохозяйственных угодий".

"Этим вечером на границе с Афганистаном произошло столкновение между вооруженными злоумышленниками и иранскими пограничниками, которые были вынуждены отступить, столкнувшись с решительным ответом иранских сил, дислоцированных на восточных границах", - сообщает иранское агентство.

"Вопреки слухам, ни один из пограничных пунктов Ирана не был захвачен, и среди пограничников обошлось без жертв. Злоумышленники напали из-за спора из-за сельскохозяйственных угодий вдоль границы, что вызвало резкую реакцию пограничников", - говорится в сообщении "Fars".

Перед этим иранское информационное агентство "Tasnim" сообщило, что "столкновение между иранскими пограничниками и талибами произошло из-за недопонимания границы".

"В последние годы на территории Ирана, в нескольких сотнях метров от границы с Афганистаном, были возведены стены для борьбы с контрабандистами и злоумышленниками. Сегодня некоторые иранские фермеры пересекли эти стены, но были внутри границ Ирана, но из-за этих стен силы "Талибан" считают, что их граница была нарушена", - сообщило иранское агентство со ссылкой на информированного чиновника Ирана.

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Страны
Афганистан
Иран
Россия
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