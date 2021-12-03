В Польше оценили привлекательность «ракеты ФСБ»

Представленная в текущем году на выставке оборонной промышленности «Армия-2021» в Москве управляемая ракета «изделие 305Э», первоначально разработанная для вертолетов ФСБ, способна поражать цели на расстоянии около 15 километров, что сделает ее привлекательной для зарубежных покупателей, пишет Defence24.

Польское издание оценило модернизацию российской ракеты, предназначенную для вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ экспортных версий. «По имеющимся данным, ракета имеет общий вес 105 килограммов, из которых 25 килограммов — боевая часть. Длина снаряда 1945 миллиметра, диаметр корпуса — 200 миллиметров. Твердотопливный двигатель обеспечивает запас хода до 14,5 километра при максимальной скорости около 900 километров в час», — говорится в публикации.

Отмечается, что ракета на начальном этапе полета использует инерциальную навигационную систему (ИНС) или Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС), а на заключительном — тепловизионную головку. «Оператор по радиосвязи имеет возможность указать или изменить цель атаки на заключительном этапе полета», — пишет Defence24.

В ноябре ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергея Михайлова сообщило, что экспортные модификации российских боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету «изделие 305Э».

Иван Потапов