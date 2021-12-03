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РИА Новости

Эксперт Корнев: боевой лазер "Пересвет" предназначен для вывода из строя спутников

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Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский лазерный комплекс "Пересвет" прежде всего предназначен для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев.

Аналитик назвал боевой лазер одним из эшелонов противокосмической обороны страны и отнес его к противоспутниковому оружию с функциональным поражением.

"По моей оценке, он ("Пересвет". — Прим. ред.) должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 километров высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли, которых с каждым годом становится все больше", — рассказал Корнев.

По мнению эксперта, лазер способен поражать атмосферные летательные аппараты: "выжигать" аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а также в перспективе уничтожать их на ближней дистанции.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что "Пересвет" предназначен для ослепления средств разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом. Собеседник газеты отметил, что это станет гарантией неотвратимости ответного удара России.

"Причем не одиночными выжившими ракетами, а полновесными залпами целых дивизий РВСН. А значит, никому за рубежом теперь даже в голову не придет всерьез рассматривать сценарий такого нападения", — считает Шурыгин.

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. В начале ноября этого года глава государства подчеркнул, что испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство с декабря 2018 года. В рамках марафона "Новое знание" военачальник сравнил их со световыми мечами, которые показаны в фантастической космической саге "Звездные войны".

С декабря 2019 года в России используют "Пересветы" для прикрытия передвижных ракетных комплексов.

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Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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