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ТАСС

Беспилотные вертолеты-мишени поступят в войска в начале 2022 года

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Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга Технодинамика

Комплекс с беспилотниками не имеет аналогов в России, заявили в холдинге "Технодинамика" госкорпорации "Ростех"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Партия беспилотных вертолетов-мишеней, предназначенных для создания мишенной обстановки при проведении испытаний нового вооружения, поступит в войска в начале 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех".

"Поставка в войска очередной партии воздушных мишеней - имитаторов вертолета (ВМ-В) запланирована на начало 2022 года. Воздушная мишень входит в состав комплекса с беспилотными летательными аппаратами - имитатора воздушных целей, не имеющего аналогов в России", - сказали в холдинге.

Первая серийная партия комплекса была передана в Минобороны РФ в конце 2020 года.

Комплекс разработан специалистами центра "Динамика" холдинга "Технодинамика". В его состав входит беспилотник вертолетного типа со взлетной массой свыше 300 кг, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания комплекса и другое оборудование. Вертолет-мишень предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений.

Беспилотник способен находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность его радиосвязи составляет 100 км.

В октябре 2020 года комплекс с беспилотными летательными аппаратами - имитатор воздушных целей успешно прошел государственные испытания, завершающий этап которых проводился в Государственном летно-испытательном центре (ГЛИЦ) Минобороны им. В. П. Чкалова.

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