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ТАСС

Эксперт: модернизированный комплекс "Корнет" можно установить на любой тип техники

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ПТРК Корнет-ЭМ на международной выставке вооружения и военной техники. Архивное фото
ПТРК Корнет-ЭМ на международной выставке вооружения и военной техники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Благодаря адаптации к любому типу шасси, он подойдет ко всему, начиная от автомобиля и заканчивая роботом, рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новейшая модификация противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет-ЭМ" благодаря адаптации к любому типу шасси сможет быть установлена на любую технику, начиная от автомобиля и вплоть до робота. Такое мнение выразил ТАСС редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Ракета располагается в таком стандартном транспортном пусковом модуле, который за счет определенных приспособлений можно разместить что на башне какой-нибудь БТР, БМП, что сделать его в качестве комплекта уже не в боевом модуле или вообще оснастить им какие-то роботизированные комплексы", - сообщил военный эксперт.

По его словам, особо интересным вариантом размещения модернизированного комплекса является его установка на колесные машины, в том числе небольшие бронированные или не бронированные внедорожники.

"Это очень важно, например, когда такие машины участвуют в сопровождении колонны, и натыкаются на вероятного противника, у которого есть бронированная бронетехника. Тогда ваш обычный внедорожник-броневик, оснащенный этим комплексом "Корнет", превращается в грозного противника, и он может очень быстро и эффективно уничтожить эти цели, препятствующие движению, или вообще угрожает существованию этой колонны", - подчеркнул Леонков.

1 декабря заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов сообщил ТАСС о том, что ПТРК "Корнет-ЭМ" может быть адаптирован к любому типу шасси. В базовой модификации "Корнет-ЭМ" размещается на двух телескопических мачтах по четыре ракеты на каждой. Комплекс предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса "Корнет-ЭМ" увеличена до 8 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км.

23 августа в ходе международного форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что Россия получила несколько заявок на возможную поставку иностранным заказчикам самоходных комплексов "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр" (производитель - Военно-промышленная компания).

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