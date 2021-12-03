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Вестник Мордовии

Теперь это кажется безумием: сделать из танка Т-64 колесную БМП

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В нулевые годы на Украине продолжали думать, что делать с устаревшими танками Т-64А. Никакая модернизация не позволяла подтянуть их характеристики до современного уровня, лучшее, что с ними можно было сделать, это приспособить для решения инженерных задач, использовать, в качестве учебных до полной выработки ресурса, а затем утилизировать.

Работникам харьковского ремонтного завода, которые в прямом смысле изнывали от безделья (не было заказов) пришла в голову мысль сделать из них гусеничные и колесные БМП. Особенно странным был последний проект, который даже некоторые эксперты уже тогда считали безумным.

Боевая машина пехоты, хоть и должна была быть колесной (6х6), но поворачивать должна была только по - танковому: колеса на противоположной стороне должны были притормаживать. Интересно, каким был ресурс ходовой части.

В конструкции предполагалось использовать элементы корпуса танка, 700-сильный двигатель. Сообщалось, лобовая броня толщиной 270 мм должна была выдерживать попадание 90-мм бронебойных подкалиберных снарядов.

Бортовая броня в 82-мм имела также 20-мм противокумулятивный экран и выдерживать попадание реактивной гранаты ПГ-7ВМ. 40-мм кормовая броня была не восприимчива к 14,5-мм бронебойным пулям КПВТ.

Вооружение - один пулемет 12,7-мм НСВТ "Утес". Предполагали, что максимальная скорость по шоссе может составить - 105 км/ч, а запас хода по топливу 800 км. Однако в реальности, эти характеристики так и не были достигнуты.

Масса боевой машины - 17700 кг. Экипаж 2-3 человека и восемь человек десант. Был изготовлен макет, но , такое "новаторство" не было принято своим военным ведомством, зарубежные гости, посещавшие предприятие, также не заинтересовались этой разработкой.

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Страны
Украина
Продукция
КПВТ
Проекты
Военные учения
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