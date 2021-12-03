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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию вокруг Украины, в Армении и Азербайджане

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Вашингтон. 2декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу "на полях" совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО в Риге обсудили стабильность в Черноморском регионе, обстановку на российско-украинской границе, а также ситуацию в Армении и Азербайджане, сообщает госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

"Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане", - добавили в госдепартаменте.

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