Эксперты: освоение Марса будет эффективным только в случае международной кооперации

Это выгодно как с финансовой точки зрения, так и с технологической, потому что у стран есть интересные наработки в различных областях, считает историк космонавтики Александр Железняков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пилотируемая программа на Марс может стать успешной только в случае международной кооперации. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС историк космонавтики Александр Железняков в преддверии 50-летия первой в истории мягкой посадки спускаемого аппарата советской автоматической межпланетной станции (АМС) "Марс-3" на Красную планету.

"Если говорить о полете на Марс, конечно, предпочтительнее, чтобы эта экспедиция носила международный характер. Практика двух последних десятилетий показала, что космос выгоднее осваивать вместе как с финансовой точки зрения, так и с технологической, потому что у разных стран есть интересные наработки в различных областях, и их объединение для реализации единой задачи будет способствовать тому, чтобы подобная экспедиция могла быть организована и организована как можно раньше", - считает Железняков.

По его словам, кооперации двух стран было бы недостаточно для решения этой задачи. "Это тоже не самый лучший вариант, потому что две страны - это, конечно, хуже, чем полтора десятка, как это сейчас в МКС происходит", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что успех в освоении Марса будет зависеть от ситуации с международными отношениями на Земле. "Если об организации международной экспедиции на Марс 20 лет назад можно было говорить как-то более уверенно, то сейчас подобные вещи начинают вызывать сомнение. И политика санкций в отношении России со стороны Запада, и политика ответных санкций не прибавляют оптимизма, они, скорее, добавляют долю пессимизма в возможность подобного сотрудничества", - пояснил Железняков.

Аналогичного мнения придерживается член Совета РАН по космосу, генеральный директор SR CMS (ООО "Климатическая мониторинговая система", входит в корпорацию Success Rockets) Валентин Уваров. "Это моя личная точка зрения, что это должен быть совместный проект, потому что это очень серьезная задача. Есть те, кто слепо верит в Илона Маска, я отношусь с уважением к нему, но как к продукту целенаправленной политики NASA на использование частной инициативы. Это слишком дорогостоящее, комплексное мероприятие, поэтому [достичь успеха может] только международный проект. И такой проект был бы успешен, если бы в нем на кооперационной основе объединили усилия Россия, Китай, США и ЕС", - сказал Уваров.

Пилотируемые миссии

По мнению Железнякова, о возможности организации экспедиции на Марс в ближайшие 10-20 лет говорить не приходится. "Если говорить о пилотируемой программе полета, пока ее как таковой нет ни у кого: ни в Америке, ни в России, ни в Китае. Есть только какие-то общие соображения, которые рассчитаны на далекую перспективу. Хочется надеяться, что у Илона Маска что-то получится с его прожектами, но рассчитывать на это все-таки нужно с осторожностью", - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время ведущие космические державы сосредоточены на решении таких насущных проблем, как освоение околоземной орбиты и полет на Луну. "Все, что делается в направлении будущего марсианского полета, - это только первые шаги, какие-то прикидки - как конструкционные, так и в плане медико-биологического обеспечения. Но это все не имеет какого-то комплексного подхода", - подчеркнул историк космонавтики.

В свою очередь Уваров пояснил, что для полета на Марс придется решить вопросы, связанные с системами жизнеобеспечения. "Это длительный полет, поэтому здесь прежде всего надо думать о том, как обеспечить перелет, это фактически год. Да в случае какой-либо экспедиции, предполагающей пребывание на Марсе, тоже надо понимать, как там люди будут жить", - сказал он.

Эксперт отметил, что также нужно учесть факторы радиации, невесомости и обеспечения продовольствием. "До сих пор нет однозначного ответа, насколько будет воздействовать [радиация]. Тут нужно обратиться к работам ИМБП. Если это годовой полет с точки зрения нахождения в невесомости, то здесь у нас уже есть опыты длительных полетов, годовых программ, и в общем-то, нормально. Встает вопрос даже не невесомости, а запаса продовольствия и воды. Это требует определенной размерности кораблей. Нужно решить вопрос генерации чистого воздуха. Все упирается в систему жизнеобеспечения", - сказал Уваров.

Он отметил, что грузоподъемность корабля будет также зависеть от цели пребывания человека на Марсе и от того, будет ли создаваться база.

Возможность вернуться обратно

До отправки пилотируемых миссий на Марс будут продолжаться беспилотные миссии с целью дальнейшего изучения его поверхности и отработки технологий, которые могут пригодиться для совершения пилотируемой экспедиции.

"Главная задача, которая стоит перед всем человечеством, - доставка образцов марсианского грунта на Землю. Это интересно с научной точки зрения, потому что мы узнаем, пощупаем, увидим, исследуем те образцы, из чего состоит Марс. А во-вторых, подобная технология возвращения в будущем пригодится при организации экспедиции людей на Марс", - сказал Железняков.

По его словам, также необходимо продолжить изучение марсианской погоды, марсианской атмосферы и околомарсианского пространства. "Несмотря на обилие станций, которые летали и будут летать, несмотря на значительное количество марсоходов, которые ползали по поверхности Марса, и даже вертолет, который летает в марсианской атмосфере, мы еще далеко не все знаем о грунте, о его химическом и физическом составе, о погоде на Марсе и геологической истории этой планеты", - сказал он.

Несколько лет назад был инициирован проект Mars One, предполагавший отправку добровольцев в один конец, "кроме попытки сделать себе имя на всеобщем интересе к Марсу, других целей эта кампания не преследовала", считает Железняков. "Если будет отправка человека на Марс, то только с гарантированной попыткой его возвращения на Землю", - подчеркнул он.

"Я не могу быть уверенным, что не произойдет каких-нибудь неприятностей. Такое может быть - космос непредсказуем,<...> поэтому, конечно, может всякое случиться, но обеспечить максимальную возможность для возвращения человека обратно - это просто необходимо при организации этих экспедиций", - сказал Железняков.

"Марс-3"

Автоматическая межпланетная станция "Марс-3" была запущена 28 мая 1971 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Протон-К" с разгонным блоком Д. 2 декабря 1971 года отделившийся от АМС "Марс-3" спускаемый модуль с марсоходом благополучно совершил мягкую посадку на планету - на дно крупного кратера Птолемей. Однако из-за пылевой бури, бушевавшей на Марсе, связь с модулем прервалась спустя 14,5 секунды после посадки.

За это время удалось передать только расплывчатый фрагмент снимка марсианской поверхности. В 2007 году место посадки советской АМС снял находящийся на орбите Марса американский межпланетный аппарат MRO (Mars Reconnaissance Orbiter, с англ. "Марсианский орбитальный разведчик"). В 2012-2013 годы астрономы-любители провели анализ снимка и выявили объекты, предположительно, являющиеся частями посадочного модуля "Марса-3".