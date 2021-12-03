Лучная работа: что известно о новом российском боевом лазере «Пересвет»

«Известия» выяснили подробности создания оружия, работающего на «новых физических принципах»

Этот вид вооружения еще весной 2018 года представил миру лично президент РФ Владимир Путин. Однако с момента презентации первой в истории боевой лазерной установки прошло более трех лет, но «Пересвет» до сих пор остается одной из главных тайн российского военного арсенала. Неизвестно даже настоящее название этой боевой машины, не говоря уже об индексе. И это при том, что поставки «Пересветов» в войска активно идут и в некоторых регионах комплексы уже заступили на полноценное боевое дежурство. «Известия» разгадали загадки российского боевого лазера и ответили на вопросы, сможет ли «Пересвет» ослепить спутники противника и сжечь в воздухе крылатую ракету или беспилотник. А также проверили слухи о том, что «сердцем» новинки стал малогабаритный ядерный реактор.

Загадочный защитник

Впервые сообщил о существовании мобильного лазерного комплекса и продемонстрировал кадры с ним Владимир Путин — это было 1 марта 2018 года в ходе выступления главы государства перед Федеральным собранием. Тогда президент предпочел не вдаваться в детали и не стал называть задачи этого оружия, отметив лишь, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности». Не раскрывали назначения «Пересвета» и в Минобороны.

Примечательно, что изначально даже название комплекса было другим. Но как раз в ходе своего выступления в марте 2018-го президент предложил всем желающим поучаствовать в опросе и выбрать имена для новейшего российского оружия. Так боевой лазер стал «Пересветом».

В конце 2019 года начальник Генштаба Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными дипломатами уточнил, что боевое дежурство боевых лазеров ведется «в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий». Но как именно и от чего защищает их перспективное вооружение, военачальник также не рассказал.

Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом «Пересвет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Не пролил свет на этот вопрос и вице-премьер Юрий Борисов, в 2018 году сообщивший, что «Пересветы» дают возможность «обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы».

В 2019 году на спутниковых снимках с баз четырех дивизий ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были обнаружены места строительства необычных укрытий. Они были идентичны продемонстрированным на кадрах из роликов Минобороны с презентацией лазерного комплекса. На некоторых фотографиях впоследствии были замечены и сами машины из состава «Пересвета».

На сайте госзакупок можно найти договоры, заключенные Главным военно-строительным управлением по специальным объектам на поставку электрической энергии для строительства необычных объектов в этих четырех дивизиях. Так, в проекте договора электроснабжения № 22060372000002 указано, что поставляться она будет в ЗАТО «Сибирский» в Первомайском районе Алтайского края на техническую позицию изделия 14Ц034 (шифр объекта 2146/3). Это известное место дислокации 35-й ракетной дивизии РВСН.

Упомянутый в договоре индекс изделия всего лишь на единицу отличается от современного проекта противоспутникового комплекса, известного как 14Ц033 «Нудоль», что косвенно дает намек на его предназначение.

Связь между изделием 14Ц034 и новыми лазерными комплексами можно отследить в материалах арбитражных судов. Там же раскрыто и полное официальное наименование опытно-конструкторской работы по его созданию. Так, в деле А40-137982/2017 в иске Минобороны к его разработчику — ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» — он прямо называется перебазируемым комплексом подавления космических аппаратов оптико-электронной разведки и дистанционного зондирования Земли двойного назначения (шифр «Стужа-РН).

— Уже из названия очевидно, что «Пересвет» предназначен прежде всего для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны нашей страны, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. Испытанный недавно ракетный «Нудоль» относится к первой категории. «Пересвет» — ко второй. По моей оценке, он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли, которых с каждым годом становится всё больше.

Комплекс 14Ц034 «Пересвет» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

По мнению эксперта, лазер с мощностью, достаточной для ослепления спутников, способен поражать и атмосферные летательные аппараты. Он сможет «выжигать» аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а при некоторых доработках — и физически их уничтожать на ближней дистанции. Но основной целью «Пересвета» всё равно будут космические аппараты.

Один из ведущих разработчиков средств радиоэлектронной борьбы еще в апреле 2017 года сообщил в интервью «Известиям», что в нашей стране проходят испытания новой системы борьбы с крылатыми ракетами, основанной на новых физических принципах. По его словам, они смогут полностью выжигать радиоэлектронное оборудование таких боеприпасов.

В декабре 2020 года в интервью «Красной звезде» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что «Пересвет» уже был опробован для прикрытия подвижных грунтовых комплексов на их маршрутах боевого патрулирования.

— Исходя из имеющейся информации, «Пересвет» нужен для того, чтобы ослепить средства разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Лазер не позволит разведспутникам определить точные координаты мобильных «Ярсов» на боевом дежурстве. Без такой информации противник не сумеет уничтожить ракеты до их старта внезапной атакой высокоточного или гиперзвукового оружия. Это гарантирует неотвратимость ответного удара России, причем не одиночными выжившими ракетами, а полновесными залпами целых дивизий РВСН. А значит, никому за рубежом теперь даже в голову не придет всерьез рассматривать сценарий такого нападения.

Ядерные корни

Не раскрывают военные и тип лазера, использованного в «Пересвете», а также источник энергии, используемой для мобильной установки.

— Для мобильной лазерной установки, способной ослепить спутник на высотах в сотни километров, необходим очень мощный и компактный источник энергии, — объясняет Дмитрий Корнев. — И, скорее всего, он именно ядерный. Совсем не случайно его называют оружием на новых физических принципах, и представлен он одновременно с другими вооружениями, использующими новые компактные реакторы — подводным беспилотником «Посейдон» и крылатой ракетой неограниченной дальности полета «Буревестник».

О том, что «Пересвет» разработан российскими учеными-ядерщиками из Сарова, рассказал в 2020 году министр обороны Сергей Шойгу. А до этого вице-премьер Юрий Борисов, говоря о лазерном оружии, отметил, что российские ядерщики «научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды».

«Закрытый» город Саров. РФЯЦ-ВНИИЭФ Источник изображения: Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

В Сарове расположен входящий в госконцерн «Росатом» Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Он же был головным исполнителем по ОКР «Стужа-РН». Центр разработал множество советских ядерных боеприпасов. Сегодня в его составе имеется и Институт лазерно-физических исследований (ИЛФ).

Согласно официальному сайту Института лазерно-физических исследований, там уже длительное время ведется работа над не имеющими аналогов в России и за рубежом реакторами-лазерами (РЛ) — автономными устройствами, совмещающими функции лазерной системы и ядерного реактора и проводящих прямое преобразование энергии ядерных реакций в лазерное излучение.

Среди возможных применений реакторов-лазеров разработчиками заявлена в том числе «очистка космоса от мусора и отработавших ядерных энергетических установок».

По данным разработчиков, при сохранении компактных размеров в несколько метров в диаметре такой РЛ может достигать мощности от 100 киловатт до нескольких мегаватт и работать непрерывно не менее нескольких секунд.

Высокая готовность

На момент презентации в 2018 году новый комплекс, по словам президента, уже начал поступать в войска. Судя по всему, оснащение «Пересветом» ВС по госпрограмме вооружений стартовало еще в 2017-м, как и строительство технических позиций для базирования.

В материалах арбитражных судов можно обнаружить даже точный срок начала разработки комплекса. В деле А56-156822/2018 указано, что Минобороны заключило контракт с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на опытно-конструкторскую работу «Стужа-РН» 2 сентября 2010 года. В декабре 2012-го он был перезаключен, сохранив прежнее обозначение. Работы по нему были приняты госзаказчиком 24 декабря 2015 года.

Летом и осенью 2018-го на базе Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности завершилась подготовка боевых расчетов. Начальник штаба 15-й армии ВКС особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук рассказал, что их боевое слаживание началось уже в местах постоянной дислокации.

1 декабря 2018 года, то есть через девять месяцев после объявления об их существовании, Минобороны заявило о постановке боевых лазерных комплексов на опытно-боевое дежурство. На спутниковых снимках их позиции замечены в 14, 35, 39 и 54 ракетных дивизиях РВСН. Военное ведомство сообщило, что к тому времени расчеты отработали развертывание и подготовку к применению. Но об испытаниях «Пересветов» по реальным объектам в космосе ничего не известно до сих пор.

Боевой лазерный комплекс в походном положении Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На одном из майских совещаний в Сочи в 2019 году Владимир Путин обсудил итоги опытно-боевой эксплуатации «Пересветов» с представителями промышленности и военными. По всей видимости, результаты были признаны успешными. Уже в декабре того же года Сергей Шойгу объявил о постановке комплексов на боевое дежурство в пяти дивизиях РВСН.

В материалах арбитражного дела А43-25103/2021 указано, что помимо четырех известных в 2019 году подписан контракт на строительство еще одной технической позиции изделия 14Ц034 в районе города Нижний Тагил Свердловской области. Там расположена 42-я ракетная дивизия, также оснащенная подвижными грунтовыми комплексами «Ярс».

Официально работы над «Пересветом» полностью не завершились. В настоящее время продолжается повышение мощности лазера и разработка его меньшего по габаритам варианта, который сохранит те же характеристики. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, в ближайшие годы планируется обеспечить его размещение на самолете.

Как история «Пересвета» будет развиваться дальше, пока не раскрывается. Хотя в том, что его ждет большое (и очень хочется верить, что мирное) будущее, можно не сомневаться уже сегодня.

Антон Лавров