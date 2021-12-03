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Построен первый МС-21-300 с крылом из композиционных материалов российского производства

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщило, что ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершила постройку первого пассажирского самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства.

29 ноября 2021 года самолет переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" в летно-испытательное подразделение. Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету.

Выкаченный из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" первый пассажирский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства (предположительный серийный номер 21013 / МС.0013). Иркутск, 29.11.2021 (с) ГК Ростех

Разработка и производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета МС-21 началось после введения США торговых ограничения в отношении компании "АэроКомпозит" в сентябре 2018 года.

"Использование прочных и легких композитов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа. Отмечу, что специалисты "Иркута" в максимально короткие сроки смогли решить задачу импортозамещения и приступить к постройке серийных самолетов с российским крылом. Сборка первого лайнера - большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и ещё одна победа над санкциями", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% - это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии "АэроКомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом завершена постройка первого самолета МС-21-300 с крылом из полимерных композиционных материалов российского производства и оснащенного двумя двигателями Pratt & Whitney PW1400G-JM (PW1428G). Предположительно, это самолет с серийным номером 21013 / МС.0013, который станет шестым летным экземпляром МС-21 и в дальнейшем должен стать первым самолетом, который в третьем квартале 2022 года планируется передать стартовому заказчику в лице авиакомпании "Россия".

Первый заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" и по совместительству генеральный директор АО "АэроКомпозит" Анатолий Гайданский заявил в ноябре 2021 года, что первый самолёт МС-21-300, построенный с использованием полностью российских композиционных материалов, поднимется в воздух в декабре 2021 года. До конца 2021 года самолет МС-21-300 должен получить российский сертификат типа, но эту процедуру пройдет машина с импортными двигателями PW1400G-JM и импортными композитами. По Гайданского словам, до конца первого квартала 2022 года планируется "получить к нему главное изменение, что позволит использовать уже российские материалы". Поставка первых экземпляров МС-21-300 для авиакомпании "Россия" намечена на третий квартал 2022 года. Самолёты будут комплектоваться двигателями PW1400G-JM и уже российским композитным крылом. Первые поставки МС-21-310 с российским двигателем ПД-14 намечены на 2024 год, сертифицировать этот тип планируется до конца 2022 года.

Выкатка из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут" первого пассажирского самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства (предположительный серийный номер 21013 / МС.0013). Иркутск, 29.11.2021 (с) ПАО "Корпорация "Иркут"

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США
Продукция
F-16
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
Аэрокомпозит ЗАО
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
Росатом
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Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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