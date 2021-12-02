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Тактический беспилотник Jump 20 станет «Маленьким хищником» с дронами-камикадзе

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Тактический беспилотник Jump 20 станет «Маленьким хищником» с дронами-камикадзе
Тактический беспилотник Jump 20 станет «Маленьким хищником» с дронами-камикадзе.
Источник изображения: AeroVironment

Американская компания AeroVironment представила конфигурацию тактического беспилотника Jump 20 с двумя барражирующими боеприпасами Switchblade 300 — она называется «Маленький хищник». Как сообщает FlightGlobal, разработчики в августе испытали Jump 20 вместе с неактивным Switchblade 300, чтобы подтвердить работоспособность концепции.

AeroVironment и другая американская компания Kratos уже несколько лет разрабатывают технологию, позволяющую большим беспилотникам запускать множество тактических. Она должна позволить военным вести масштабную разведку без захода в контролируемую противником зону.

Kratos уже испытала беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie запуском разведывательного беспилотника Altius-600. Более того, она запустила с тактического беспилотника другой беспилотник (барражирующий боеприпас Switchblade).

JUMP 20 — тактический беспилотник самолетного типа, способный взлетать и садиться вертикально. Он может пролетать до 185 километров, проводить в воздухе более 14 часов и нести до 13,6 килограмма полезной нагрузки. Длина беспилотника — 2,9 метра, размах крыла — 5,7 метра, а масса — 97,5 килограмма.

Switchblade 300 — тоже беспилотник, но по размерам гораздо меньше, чем JUMP 20. К тому же, он оснащен боевой частью размером с гранату, которая и делает его барражирующим боеприпасом. Вместе с боезарядом Switchblade 300 весит около 2,5 килограмма, а в полете может находиться от 20 до 40 минут. После запуска дрон расправляет крылья, включает электромотор и начинает трансляцию видео на пульт управления. При запуске с земли дальность Switchblade 300 — 10 километров.

AeroVironment 29 ноября сообщила, что в августе испытала Jump 20 с неактивным Switchblade 300, чтобы подтвердить работоспособность «Маленького хищника» — так разработчики называют конфигурацию тактического беспилотника, способную запускать два барражирующих боеприпаса. Они планируют, что эта функция будет доступна клиентам Jump 20 через 12-18 месяцев.

Кроме того, AeroVironment собирается разработать систему управления, позволяющую одновременно контролировать тактические беспилотники и барражирующие боеприпасы. Компания хочет, чтобы Jump 20 одновременно нес Switchblade 300 и служил ретранслятором.

Барражирующие боеприпасы могут запускать не только беспилотники, но и наземные роботы. Ранее мы писали про наземного робота TRX в конфигурации для запуска Switchblade, макет которого представила General Dynamics Land Systems.

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Компании
General Dynamics
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
Робот
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