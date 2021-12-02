F-35B сбросил нечуствительную к погоде планирующую бомбу

ВМС США и американская компания Raytheon впервые сбросили нечуствительную к погодным условиям планирующую бомбу Stormbreaker с истребителя F-35B. Полет бомбы отслеживал другой истребитель — F/A-18F — по общей сети.

Raytheon разрабатывал Stormbreaker с 2006 года, а в прошлом году ВВС США приняли авиабомбу на вооружение. Она вошла в номенклатуру вооружений тяжелого истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle.

Stormbreaker может поражать подвижные и неподвижные цели в плохих погодных условиях, в темноте, при задымленности, или когда в воздухе много пыли. Бомба летит, ориентируясь на данные GPS и инерциальной системы навигации. На конечном этапе она наводится на цель с помощью радиолокационной, инфракрасной или лазерной головок самонаведения.

Авиабомба весит 93 килограмма при длине 1,8 метра и диаметре 18 сантиметров. У нее есть складное крыло, которое позволяет ей планировать к неподвижной цели на удалении до 110 километров от точки сброса или к подвижной цели на удалении до 72 километров. Еще Stormbreaker оснащена кумулятивной боевой частью.

Raytheon 29 ноября сообщила, что вместе с ВМС США запустила Stormbreaker с борта истребителя F-35B корпуса морской пехоты. В это время по общей сети за полетом бомбы наблюдал F/A-18F, находящийся рядом. В будущем военные хотят оснастить Stormbreaker и эти истребители.

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Василиса Чернявцева