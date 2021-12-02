Войти
ixbt.com

Процессоры Baikal начинают собирать в России

320
0
0
Процессоры Baikal
Процессоры Baikal.
Источник изображения: www.ixbt.com

Российская компания Baikal Electronics решила провести эксперимент по сборке фирменных процессоров в России.  Об этом сообщило авторитетное издание РБК со ссылкой на представителей компаний, участвующих в проекте.

В компании уже договорились начать корпусирование, то есть установку микросхемы в корпус, на производственных линиях GS Group в Калининградской области. 

Прокомментировал тестовое производство в России, в том числе и  гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов:

Корпусирование — это один из тех технологических процессов, которые можно перенести на территорию страны, тем самым большую часть его добавочной стоимости формировать внутри России.

На данный момент микросхемы для процессоров Baikal производятся тайваньской компанией TSMC, сборка тоже совершается за рубежом. Пока Евдокимов не рассказал, насколько большие объёмы планируется собирать в России.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Тайвань
Похожие новости
31.05.2021
ОАК начинает проектирование нового истребителя
22.03.2021
NHK (Япония): встреча министров обороны Японии и Украины с интригой
26.10.2020
«Против России и Китая»: что США требуют от всех союзников
26.10.2020
Догнать и перегнать Америку: что из себя представляет армия Китая
01.04.2020
Планы введения контроля за перемещением жителей Москвы
18.07.2019
Китай может наложить санкции на американские компании, поставляющие оружие Тайваню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)