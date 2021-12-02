Процессоры Baikal начинают собирать в России

Российская компания Baikal Electronics решила провести эксперимент по сборке фирменных процессоров в России. Об этом сообщило авторитетное издание РБК со ссылкой на представителей компаний, участвующих в проекте.

В компании уже договорились начать корпусирование, то есть установку микросхемы в корпус, на производственных линиях GS Group в Калининградской области.

Прокомментировал тестовое производство в России, в том числе и гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов:

Корпусирование — это один из тех технологических процессов, которые можно перенести на территорию страны, тем самым большую часть его добавочной стоимости формировать внутри России.

На данный момент микросхемы для процессоров Baikal производятся тайваньской компанией TSMC, сборка тоже совершается за рубежом. Пока Евдокимов не рассказал, насколько большие объёмы планируется собирать в России.