Президент Белоруссии Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения

МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Белоруссии нужны российские зенитные ракетные комплексы С-400 или С-500 для эффективной защиты от ракетного нападения, заявил в интервью РИА Новости президент республики Александр Лукашенко.

"Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы - Минск, там, и так далее, и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а, может быть, С-500", - сказал белорусский лидер.

На уточняющий вопрос, когда эти системы могут быть поставлены Белоруссии, Лукашенко отметил: "Президент Путин примет это решение".

"Мы не просто готовы (к поставкам - ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть, что у них прикрывать", - сказал президент, уточнив, что боевой зенитный ракетный комплекс С-400 уже есть в Белоруссии, в учебном центре.

"Создали эти центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, (оперативно-тактический ракетный комплекс - ред.) "Искандер". У нас (реактивная система залпового огня - ред.) "Полонез" похожее, но "Искандер" - это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть", - сказал он.

По словам Лукашенко, "но прежде, чем должно быть, надо научить людей, обучить этому". "Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать", - отметил он. "Я хочу попросить президента (Путина - ред.), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь", - сказал президент Белоруссии, уточнив, что комплекс боеспособный.