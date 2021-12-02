En Son Haber (Турция): усиливающие напряженность заявления по Украине от России и НАТО

В НАТО готовятся к возможному военному вторжению России на Украину, сообщает En Son Haber. В этой связи издание цитирует президента Путина, который заявил, что такого рода планов не существует, тогда как опасность расширение военной инфраструктуры альянса велика. Читатели размышляют, как быть туркам, ведь они не хотят воевать с русскими.

Президент России Владимир Путин напомнил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на Украине является "красной линией" для России, в то время как НАТО призвала страны-члены: "Будьте готовы".

Президент России Владимир Путин, говоря о том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на Украине является "красной линией" для России, отметил: "Если на Украине будут размещены ударные системы, подлетное время до Москвы будет семь минут. Создание таких угроз для нас и есть "красная линия", но надеюсь, что до этого не дойдет".

"Мы не собирались нападать на Украину"

Путин, выступая на мероприятии на тему "Россия зовет!" в российской столице, Москве, прокомментировал предположения о том, что Россия готовится к нападению на Украину.

Российский лидер напомнил, что аналогичные предположения озвучивались еще в начале 2021 года, и продолжил: "Но этого не случилось. В прошлом мы с НАТО были почти союзниками, однако, несмотря на все наши просьбы, они продолжали расширяться к нашим границам".

"Это угроза для нас"

Обратив внимание на размещенные в Польше и Румынии пусковые установки, глава государства сказал: "Это угроза для нас".

Президент РФ подчеркнул, что размещение аналогичных систем НАТО на Украине создаст проблему для России, и добавил: "Если на Украине будут размещены ударные системы, подлетное время до Москвы будет семь минут. А в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут. Мы тогда тоже должны что-то создать в отношении тех, кто нам так угрожает".

"Надеюсь, что до этого не дойдет"

Упомянув, что Россия также разрабатывает гиперзвуковые ракеты, Путин отметил: "Создание таких угроз для нас и есть "красная линия", но надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за мировое сообщество все-таки будет преобладать".

НАТО - странам-членам: "Будьте готовы"

НАТО призвала страны - участницы альянса быть готовыми к возможному военному вторжению России на Украину.

В Пентагоне красная тревога

На фоне вероятности военного вторжения России на Украину в Пентагоне объявлена красная тревога.

Комментарии читателей:

Мехмет семит

Турция будет воевать на переднем крае.

Посетитель

Путин прав.

Посетитель

Россия - друг Турции, купите Су-57, Путин классный.

Яхья

А теперь мозговой штурм: на чьей стороне будет Турция? С одной стороны, дружественная Украина, с другой - Россия с С-400, причем ожидается новая партия. Не поддержишь Россию - Россия возмутится, не поддержишь Украину - она тоже обидится. В любом случае достанется моей прекрасной Турции. Самое естественное решение - пусть дерутся без нас.

Истина

НАТО - название некой полицейской организации, управляемой извращенными кланами, которые движимы идеалом "Великого Израиля", готовятся разделить и нашу страну. Если бы мы не входили в НАТО, а объединились с Китаем, Россией, Ираном, Индией, то сейчас мы были бы как минимум в три раза богаче и защищеннее. Кто подарил Турцию США…

Последний комментатор

Я бы на месте Турции не дал ни одного солдата НАТО в случае войны между Украиной и Россией. Турция не должна быть на стороне НАТО, которая много лет не была на нашей стороне ни в Сирии, ни в Ираке.

Гость

НАТО пожелает нас использовать в этот период, а мы должны сказать: "Разбирайтесь сами", - потому что США вооружают РПК (Рабочую партию Курдистана) против нас прямо на наших глазах, но никого это не волнует. НАТО - американский альянс, и все, кто в него входит, одобряют то, что говорят США. Мы должны укреплять Туранский союз.

Визитер

Турция не должна поддерживать НАТО. Очевидно, что Великобритания, США преследуют свои цели, желают создать хаос в регионе, давайте не будем портить наши отношения с Россией.

Бурак

Смеетесь? Мы будем воевать с Россией на стороне НАТО? Будь это Османская империя, которая правила миром, тогда может быть, но посмотрите на нынешнюю ситуацию.

Абонент56260

НАТО не имеет никакого отношения к Украине. На мой взгляд, Турции нужно всячески сближаться с Россией. Нужно понимать, что США пытаются дестабилизировать Черноморский регион, где была устойчивость.

Мы не готовы

Нам ни в коем случае не следует делать глупый шаг, надеясь на НАТО. Мы должны сказать: "Мы не готовы". США, так называемый "союзник", налагают эмбарго на нас, не дают нам наши самолеты, и с ними мы пойдем воевать? Греция фактически сама стала американской базой, пожалуйста, пусть Греция идет и воюет с Россией. НАТО - немощная организация, мы пойдем на войну вместе с союзниками, которые вывели "Пэтриоты" (Patriot), когда погрузили Сирию, Ирак в хаос?

мехмет али ймлк

Я бы сказал, пусть они съедят друг друга, но, к сожалению, мы в НАТО.

Безумный думрул

Вот причина сосредоточения сил в Александруполисе. Если ничего не будет, танки останутся грекам. Где они найдут боеприпасы - это непросто.

Эрен

НАТО ищет приключений. Или, иными словами, напрашивается на неприятности. Мы должны оставаться нейтральными.

Посетитель

Кто-нибудь верит в эту напряженность? Россия и США не схлестнутся друг с другом. Нагнетание страха прикрывает другие действия…

Гость

Мы не будем помогать НАТО, пока США помогают РПК (Рабочей партии Курдистана). НАТО - значит США. По-моему, лучше всего - сохранять нейтралитет.

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НАТО помогает YPG (Отрядам народной самообороны) / РПК (Рабочей партии Курдистана) и не помогает Турецкой Республике! Что турецким военным делать на Украине?

1313

Думаю, мы не вступим в войну ради США - нашего врага.

Визитер

Турция - член НАТО, а Россия - как бы союзник в Сирии, как быть?

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УМ

Нужно как можно скорее создать канал "Стамбул". Военные корабли США и НАТО должны иметь возможность свободно заходить в Черное море, независимо от Конвенции Монтрё.

Комментарийикс

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УМ, значит, не перевелись еще американские подмандатники:)

Хасан

НАТО - собака, используемая для Великого Израиля. Давайте не будем участвовать в этом, довольно.

комментатор

Войны в бедных странах финансируют богатые евреи в Америке и Европе.

комментатор

Если бы Тайип Эрдоган так же, как Путин, мог ударить рукой по столу и показать зубы США и Европе!

комментатор

Если бы не Путин, Америка и Европа сначала разделили бы Сирию, затем Иран и создали бы государство Курдистан.

ГЁКТУГ 349

В руки Турции попал крупный козырь, и нужно правильно им воспользоваться. Турция, входящая в НАТО, известна своей близостью с Россией. Через Украину нужно поставить шах и мат!

Посетитель

От НАТО нам нет ничего, кроме вреда.