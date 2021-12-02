Марсоход "Чжужун" установил связь с зондом Mars Express

В Европейском космическом агентстве сообщили, что тесты подтвердили возможность работы Mars Express в режиме "слепого сбора" радиоволн

ТАСС, 1 декабря. Китайские и европейские ученые успешно провели пробные сессии связи между марсоходом "Чжужун" и зондом Mars Express, подтвердившие возможность использования европейской миссии для поддержания контакта с китайским ровером. Об этом в среду сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

"В ноябре участники миссий Mars Express и "Тяньвэнь-1" провели первые пробные сессии связи по использованию европейского зонда как ретранслятора для связи марсохода "Чжужун" с Землей. Эти тесты завершились полным успехом и подтвердили возможность работы Mars Express в режиме "слепого сбора" радиоволн", - говорится в сообщении.

Марсоход "Чжужун" представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1", которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале этого года ровер достиг орбиты Марса, а в мае он совершил успешную посадку на равнине Утопия.

В начале октября этого года связь между орбитальной частью миссии "Тяньвэнь-1" и Землей была нарушена из-за так называемого "соединения" Земли, Солнца и Марса, которое возникает каждые 26 месяцев. Так астрономы называют особую ситуацию, в которой Марс и Земля располагаются в таких точках своих орбит, что Солнце находится прямо между ними. Это сильно мешает работе систем межпланетной связи.

Новый канал связи

В конце октября связь с "Чжужуном" была восстановлена, однако эти проблемы заставили участников миссии искать альтернативные варианты для поддержания соединения между Землей и марсоходом. Решение этой проблемы было осложнено тем, что существующие европейские и американские миссии работают на другом наборе частот, не совместимым с приемниками и передатчиками китайского ровера.

Как отмечается в сообщении, европейским и китайским исследователям удалось решить эту проблему благодаря тому, что на зонде "Марс-Экспресс" установлен узел связи MELACOM, способный вести "слепой сбор" радиоволн. Это в теории позволяет использовать его для улавливания сигнала с марсохода и последующего его перенаправления на Землю.

Проблема заключалась в том, что этот блок "Марс-Экспресса" находился в выключенном состоянии более 10 лет после завершения работы посадочной платформы Phoenix и переключения марсоходов Opportunity и Spirit на другие системы коммуникации. По этой причине европейские специалисты не были уверены, что MELACOM по-прежнему работоспособен.

Эти опасения не оправдались - специалисты ЕКА и их коллеги из Китая успешно провели несколько пробных сессий связи между орбитальным модулем и ровером в конце ноября этого года после обновления ПО на борту европейского зонда и китайского марсохода. Создание этого канала связи, как надеются ученые, снизит вероятность появления проблем во время следующих соединений Марса, Земли и Солнца.