Украина испытывает патрульные катера

Украинский флот осваивает американские «обновки». Вчера, 30 ноября, портал dumskaya.net сообщил о том, что катера «Сумы» Р192 и «Фастов» Р193 впервые вышли в море после прибытия 23 ноября в Одессу.

«Сумы» и «Фастов» стали третьим и четвёртым катерами типа Island в составе ВМС Украины. Первая пара — «Старобельск» и «Славянск» — были официально приняты на вооружение в 2019 году. Всего же украинский флот планирует получить шесть катеров этого типа.

Патрульный катер «Сумы» ВМС Украины Источник изображения: dumskaya.net

В 2018 году Минобороны Украины получило от США предложение в рамках военно-технической помощи, в котором значилось, что американские ВМС готовы передать украинскому флоту фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Тогда сообщалось, что после экономической оценки Минобороны Украины будет принимать решение о целесообразности принятия этих кораблей на вооружение. Вероятнее всего, было принято решение о нецелесообразности вооружения столь крупными единицами, поскольку позже сообщалось, что Украина получит американские патрульные катера Mark VI.