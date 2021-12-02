Войти
ТАСС

Министры обороны РФ и Вьетнама подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

318
0
0
Флаги России и Вьетнама
Флаги России и Вьетнама.
Источник изображения: https://defencevn.blogspot.com

Как отметил Сергей Шойгу, Россией и Вьетнамом "накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг подписали в среду межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории", - сказали в ведомстве.

Как отметил на встрече Шойгу, Россией и Вьетнамом "накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество". "Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам - одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащенными вооруженными силами", - сказал российский министр.

Шойгу напомнил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, принявшей у себя конкурсы "Армейских международных игр - 2021". "Соревнования проведены на высоком уровне, при большой поддержке военно-политического руководства вашей страны", - добавил он.

Главы оборонных ведомств обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама и наметили план совместной работы на будущее. Как отмечают в Минобороны РФ, встреча "подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
19.08.2021
Шойгу лично обкатал трассу для "Танкового биатлона" на танке Т-80
18.08.2021
Время «АРМИИ»
04.08.2021
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
10.03.2017
Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)