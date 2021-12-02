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Интерфакс-АВН

В Калининградской области проходит тренировка с участием более тысячи танкистов и мотострелков

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Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области
Военнослужащие береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Подгорчук

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Дислоцированный в Калининградской области армейский корпус проводит тренировку мотострелкового и танкового полков с выводом на полигоны более 1 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба Балтийского флота РФ в среду.

"Для проведения плановых занятий по боевой подготовке, более одной тысячи военнослужащих в составе мотострелковых и танкового полков армейского корпуса Балтийского флота совершили марши на полигоны, расположенные в Калининградской области", - говорится в сообщении.

1 декабря в Вооруженных силах РФ начался зимний период обучения.

Пресс-служба Балтфлота сообщила, что около трети подразделений армейского корпуса проводят занятия в полевых условиях. "Боевое слаживание экипажей, расчетов, отделений на полигонах началось с первого дня нового учебного периода", - отмечается в сообщении.

По словам военных, для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации.

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

Официально сообщалось о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные заявляли, что дивизия формируется в ответ на рост активности НАТО у российских границ.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады в Калининградской области.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В июле 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтфлота.

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