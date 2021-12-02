Войти
Газета.ru

Украина собирает войска в Донбассе. На что они способны

312
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Захарова заявила, что Украина стянула к Донбассу 125 тысяч военных

В зоне конфликта в Донбассе уже сосредоточена половина всего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Газета.Ru» разбиралась, сколько солдат есть у ВСУ и что можно считать сильной стороной армии Украины.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ все чаще фиксирует применение Киевом запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения к линии разграничения. Представитель России в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее обвинил украинские власти в применении в Донбассе ударных беспилотников, что прямо нарушает минские соглашения.

Агентство «Интерфакс-Украина» сообщало в июне, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельной численности ВСУ на 4,4%.

«Численность вооруженных сил Украины составляет около 300 тысяч человек. Сейчас в зону конфликта в Донбассе подтянуты самые боеспособные части, других в ВСУ просто нет. Украина готовит серьезное наступление», - сказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

При этом он отметил, что у ВСУ нет сильных сторон - нет серьезного оружия, «нет ни авиации, ни флота» и это «бессильная армия».

«Они готовят наступление сухопутных войск - танками, артиллерией, с применением разведки и беспилотников. Но у них низкий моральный дух, уровень подготовки командного состава не соответствует условиям ведения войны», - считает Сивков.

По мнению военного эксперта, заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина,

следует учитывать крайнюю сложность организации украинских силовых структур, куда входят и Вооруженные силы, и национальная гвардия, и «батальоны, которые вообще непонятно кому подчиняются».

Эксперт напомнил, что почти все вооружение, которым располагает сегодня Украина, произведено в СССР и не проходило модернизацию.

«Оно, может, и неплохое, но сильно устарело - элементарно в значительной степени выработало ресурс, независимо от его качества. Украина получила некоторое количество легкого оружия с Запада, которое подойдет для спецназа. Очевидно, спецназ - самое серьезное, что может быть в ВСУ. Он может доставить проблемы России, потому что они ничем от нас не отличаются, включая язык - соответственно, могут действовать очень успешно в нашем тылу», - сказал Храмчихин.

В остальном, по мнению эксперта, ничего «опасного» на вооружении Украины нет.

«Вся их наземная ПВО - старая. Все остальное вооружение ВСУ на данный момент проблем, например, России не доставит, в том числе и беспилотники Bayraktar TB2. Это смешно - они превращены медиа в якобы «абсолютное оружие», хотя в них абсолютно ничего абсолютного нет, как показали события в Сирии и Ливии. Bayraktar TB2 были успешно применены в Армении, но это проблема армян, у которых не было нормальной ПВО. При нормальной ПВО Bayraktar не будет успешен», - подытожил Храмчихин.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России, число западных инструкторов увеличилось и на Донбассе. По его мнению, действия НАТО могут спровоцировать Украину «сорваться на военные авантюры» и это создает угрозу безопасности России.

В последнее время страны НАТО увеличили активность в Черном море. Минобороны РФ заявило ранее, что США пытаются создать группировку войск у российских границ, одна из целей - «военное освоение Украины».

Киев, напротив, обеспокоен сосредоточением военной техники России у западных границ страны. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявлял, что перемещение российских войск внутри страны «никому не угрожает и никого не должно волновать».

В ноябре руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, сосредоточив на границе более 92 тыс. военнослужащих.


Ирина Альшаева


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Ливия
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
ОБСЕ
Похожие новости
19.11.2021
Financial Times (Великобритания): наращивание войск у границы доказывает, что Путин воспринимает Украину как «незавершенное дело»
01.02.2021
За изгнание из Ливии США огрызаются на Россию
28.10.2020
Союзничек…
28.10.2020
Победитель получает все
28.03.2017
Сергей Лавров: "К стратегической стабильности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)