Поставки комплексов THAAD Саудовской Аравии должны начаться в 2023 году

ЦАМТО, 1 декабря. Согласно информации, опубликованной изданием Defense News, компания Lockheed Martin планирует поставить первый комплекс противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ВС Саудовской Аравии в 2023 году.

Как заявил изданию представитель Lockheed Martin, завершить поставки предполагается к 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, в 2017 году Саудовская Аравия выразила намерение приобрести несколько систем для создания эшелонированной системы ПВО/ПРО. Государственный департамент США одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), связанных услуг поддержки и оборудования на сумму до 15 млрд. долл. в октябре 2017 года. Запрос правительства Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

В ноябре 2018 года Госдепартамент США сообщил, что официальные представители Саудовской Аравии и США подписали письмо с предложением и принятием предложения, которое содержит условия покупки Саудовской Аравией пусковых установок комплекса THAAD, ракет и соответствующего оборудования.

В марте 2019 года Агентство по ПРО в рамках программы "Иностранные военные продажи" подписало с Lockheed Martin контракт стоимостью 945,9 млн. долл. на реализацию первой фазы программы поставки Саудовской Аравии систем THAAD. Соглашение предусматривало закупку комплектующих с длительными сроками изготовления, инструмента и испытательного оборудования, выполнение разработки, обучение персонала. Работы должны быть завершены до конца октября 2026 года.

Поставка комплексов обеспечит верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. По заявлению разработчиков, система THAAD позволяет поражать воздушные цели на дальностях от 150 до 200 км. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).