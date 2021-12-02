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Известия.ru

Военный эксперт оценил начало учений в Южном военном округе

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Военный эксперт Виктор Мураховский в среду, 1 декабря, в беседе с «Известиями» оценил начало учений в Южном военном округе, а также рассказал об их характерных особенностях.

«1 декабря — начало нового учебного года в войсках. Новый период обучения начинается с занятий по боевой и мобилизационной готовности, обычно на это отводится трое суток. Отрабатываются все элементы приведения частей и соединений в высшую степень боевой готовности. Затем начинается выполнение программ боевой подготовки», — пояснил он.

Военный эксперт отметил, что сначала отрабатываются индивидуальные навыки, затем в составе экипажей и расчетов, а потом проводятся этапы боевого слаживания подразделений. Начиная с уровня взвода каждый этап заканчивается учениями, как правило, с боевой стрельбой, добавил Мураховский.

«Характерная особенность последних лет — проведение двусторонних учений, когда противник обозначается не мишенной обстановкой. В этом случае качество подготовки командиров и штабов существенно возрастает. Но начинается всё с мероприятий по боевой и мобилизационной готовности», — заключил он.

Ранее в этот день пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что военнослужащие в составе батальонных тактических групп (БТГр) мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

В ЮВО добавили, что на базе основных полигонов для размещения личного состава оборудованы автономные полевые лагеря АПЛ-500. Такие лагеря расположены на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук в Астраханской области, Тарское в Северной Осетии, Николо-Александровский на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский в Ростовской области и Опук в Крыму.

Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения стартуют в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе в рамках второго и третьего учебных модулей, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ЮВО отметили, что военнослужащие России в 2022 году проведут командно-штабное учение (КШУ) с группировками войск на юго-западе. Запланировано более 3 тыс. мероприятий по боевой подготовке в условиях пустынной и горной местности.

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