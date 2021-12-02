Военный эксперт: первая рота из "Терминаторов" внесет в бой новые краски

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В российской армии впервые сформирована штатная рота из девяти боевых машин поддержки танков "Терминатор". В эфире радио Sputnik событие прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В Центральном военном округе сформировано первое в Вооруженных силах РФ штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, подразделение получит девять боевых машин. В июне следующего года новая техника будет задействована в масштабных учениях.

"Терминатор" – многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, способная уничтожать легкобронированные цели, танки и БМП. Представляет угрозу вертолетам и низколетящим малоскоростным самолетам противника.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал сообщение.

"Боевая машина поддержки танков была создана более 20 лет назад, но она с трудом пробивала себе дорогу в войска. Наконец, впервые сформировано подразделение из "Терминаторов". У этой боевой машины, в отличие от самого танка, увеличен обзор за местностью, у БМПТ много приборов – инфракрасных, оптических, радиотехнических и так далее. Подчеркну, главное – обзор за полем боя очень высокий и очень мощное вооружение. Я не думаю, что использование "Терминаторов" сразу перевернет всю тактику общевойскового боя, тактику применения танковых войск, но оно внесет новые краски, новые элементы и поспособствует новым успехам наших общевойсковых подразделений", – сказал Виктор Литовкин.