Военный эксперт: первая рота из "Терминаторов" внесет в бой новые краски

В российской армии впервые сформирована штатная рота из девяти боевых машин поддержки танков "Терминатор". В эфире радио Sputnik событие прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
В Центральном военном округе сформировано первое в Вооруженных силах РФ штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
По его словам, подразделение получит девять боевых машин. В июне следующего года новая техника будет задействована в масштабных учениях.
"Терминатор" – многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, способная уничтожать легкобронированные цели, танки и БМП. Представляет угрозу вертолетам и низколетящим малоскоростным самолетам противника.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал сообщение.