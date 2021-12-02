В Центре подготовки космонавтов рассказали о мерах по защите от штамма "омикрон"

Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Принимаемые антиковидные меры защитят российских космонавтов от нового штамма коронавируса "омикрон", заявили "Интерфаксу" в среду в Центре подготовки космонавтов.

У нас очень строго выполняются все меры по предотвращению заражения: по срокам проходит ревакцинация космонавтов и сотрудников Центра, используются медицинские маски и соблюдаются правила по социальной дистанции. Этого вполне достаточно", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос агентства о мерах в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса.

23 августа начальник ЦПК Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в Отряде космонавтов началась ревакцинация. По его словам, к августу все члены отряда либо вакцинировались от коронавируса, либо полуили антитела естественным путем.

"Первичная вакцинация была завершена. Сейчас уже некоторые по программе ревакцинации у нас идут. У нас были те, кому противопоказано, кто-то переболел, пока не вакцинировали, но иммунитет у нас сформирован у отряда 100%", - сказал Харламов.

В начале мая в ЦПК сообщили "Интерфаксу", что вакцинация отряда космонавтов почти завершена. Последними должны были привиться космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находившиеся на МКС в момент старта прививочной компании.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эпидемиолог ЦПК Сергей Савин, космонавтов без антител могут не пустить на МКС.

Первыми от коронавируса привились космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб. Они получили первую дозу прививки 18 декабря.

О том, что космонавты и сотрудники Центра смогут вакцинироваться одними из первых, в начале декабря заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

22 ноября госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в организациях ракетно-космической промышленности превысил 70%. В ЦПК по данным госкорпорации он превышает 75%.

20 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что коронавирусом в космической отрасли переболели 18 тыс. 452 человека, что составляет 10,4% от общей численности работников корпорации. Скончались 123 человека, среди них генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", один из создателей МКС Евгений Микрин.