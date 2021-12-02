Путин предлагает начать предметные переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на Восток

Россия не требует для себя особых условий, выступает в диалоге с НАТО за учет взаимных интересов

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал президент в среду на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Путин предложил западным партнерам "начать на этот счет предметные переговоры". "Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности", - сказал президент, напомнив, что соответствующие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались. Он пояснил, что имеет в виду "устные заверения о непродвижении НАТО на Восток".

Путин отметил, что "все было сделано ровно наоборот".

Глава государства подчеркнул: "Мы для себя никаких особых условий не требуем, понимаем, что любые договоренности должны учитывать интересы России и всех государств Евроатлантики".