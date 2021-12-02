Войти
Интерфакс-АВН

Путин предлагает начать предметные переговоры о гарантиях нерасширения НАТО на Восток

294
0
+1
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инспектирует международные силы на военной базе Адажи в Латвии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инспектирует международные силы на военной базе Адажи в Латвии.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, NATO North Atlantic Treaty Organization

Россия не требует для себя особых условий, выступает в диалоге с НАТО за учет взаимных интересов

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия будет настаивать в диалоге с США и НАТО на выработке прочных договоренностей, исключающих продвижение Североатлантического альянса на восток, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории РФ", - сказал президент в среду на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Путин предложил западным партнерам "начать на этот счет предметные переговоры". "Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности", - сказал президент, напомнив, что соответствующие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались. Он пояснил, что имеет в виду "устные заверения о непродвижении НАТО на Восток".

Путин отметил, что "все было сделано ровно наоборот".

Глава государства подчеркнул: "Мы для себя никаких особых условий не требуем, понимаем, что любые договоренности должны учитывать интересы России и всех государств Евроатлантики".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
05.07.2021
Тихий Breeze: американо-украинские учения не стали масштабными
20.07.2020
Минобороны РФ приготовило Украине и НАТО пару «сюрпризов»
04.06.2018
Какой будет война между НАТО и Россией?
20.11.2015
Лавров: НАТО пытается "слепить из России образ врага"
31.07.2014
Украинский кризис может привести к разрыву договора России и США о ракетах средней дальности
28.05.2007
Страны НАТО готовы ратифицировать ДОВСЕ, заявляет госдеп США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)