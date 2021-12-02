Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»

Рассказы фантастов о летающих солдатах становятся реальностью. Вчера, 30 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Силы специальных операций Франции готовятся испытать обновлённую версию устройства Flyboard Air Фрэнка Запаты.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, адаптированная для вооружённых сил версия «летающего скейта» находится на финальной стадии разработки и вскоре будет испытана спецназом. Планируется, что новая версия Flyboard Air будет более автономной, тихой и даст «свободу для рук и ног» солдата.

Фрэнк Запата на Flyboard Air Источник изображения: facebook.com/Zapatacompany

ВС Франции испытали Flyboard Air ещё в 2018 году, когда заинтересовались летающей платформой, указав, что она потребует доработки для использования в войсках и начали её финансирование. В 2019 году Запата участвовал со своим изобретением в военном параде, состоявшемся в Париже ко Дню взятия Бастилии.

Flyboard Air Источник изображения: facebook.com/Zapatacompany

В базовой версии Flyboard Air оснащён реактивными двигателями суммарной мощностью 1000 л.с. Устройство способно поднять человека на высоту до 3000 м и развить скорость до 150 км/ч. Время полёта ограничено объёмом топлива, которое может изменяться в зависимости от массы человека. Изначально было заявлено, что Flyboard Air может продержаться в воздухе 10 минут, позже Запата увеличил рекорд до 22 минут. Освещение разработки Flyboard Air в СМИ и социальных сетях прекратилось с 2019 года, что также свидетельствует о переходе разработки в военную сферу.