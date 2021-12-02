Войти
WarSpot

Французский спецназ готовится летать на «реактивных скейтах»

290
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Рассказы фантастов о летающих солдатах становятся реальностью. Вчера, 30 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Силы специальных операций Франции готовятся испытать обновлённую версию устройства Flyboard Air Фрэнка Запаты.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, адаптированная для вооружённых сил версия «летающего скейта» находится на финальной стадии разработки и вскоре будет испытана спецназом. Планируется, что новая версия Flyboard Air будет более автономной, тихой и даст «свободу для рук и ног» солдата.

Фрэнк Запата на Flyboard Air

Источник изображения: facebook.com/Zapatacompany

ВС Франции испытали Flyboard Air ещё в 2018 году, когда заинтересовались летающей платформой, указав, что она потребует доработки для использования в войсках и начали её финансирование. В 2019 году Запата участвовал со своим изобретением в военном параде, состоявшемся в Париже ко Дню взятия Бастилии.

Flyboard Air

Источник изображения: facebook.com/Zapatacompany

В базовой версии Flyboard Air оснащён реактивными двигателями суммарной мощностью 1000 л.с. Устройство способно поднять человека на высоту до 3000 м и развить скорость до 150 км/ч. Время полёта ограничено объёмом топлива, которое может изменяться в зависимости от массы человека. Изначально было заявлено, что Flyboard Air может продержаться в воздухе 10 минут, позже Запата увеличил рекорд до 22 минут. Освещение разработки Flyboard Air в СМИ и социальных сетях прекратилось с 2019 года, что также свидетельствует о переходе разработки в военную сферу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Похожие новости
30.11.2021
ВВС Хорватии пересядут с советских «МиГов» на французские «Рафали»
29.10.2019
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
22.02.2017
Шойгу рассказал об объеме российского экспорта вооружений
10.09.2014
Италия передает оружейный "конфискат" курдской армии
27.03.2012
Германия намерена приобрести 12 процентов акций концерна EADS
14.07.2009
Гонки на выживание
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)