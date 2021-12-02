Минобороны Бангладеш проводит тендер по закупке ударных вертолетов

ЦАМТО, 1 декабря. Минобороны Бангладеш проводит тендер по закупке новых специализированных ударных вертолетов для оснащения армейской авиации Сухопутных войск.

Как сообщает Shephard, командование армейской авиации Бангладеш опубликовало запрос об информации на сайте Генерального директората оборонных закупок (Directorate General Defence Purchase). Данная закупка является частью плана модернизации Вооруженных сил Бангладеш в период до 2030 года. На первом этапе планируется закупка трех двухдвигательных специализированных ударных вертолетов. Потенциальным поставщикам предлагалось представить ответы к 26 сентября. Дальнейший ход тендера пока неизвестен.

Как заявил в интервью изданию Dhaka Tribune старший консультант по оборонным вопросам Асаф Шахи, на данный момент рассматриваются следующие кандидаты на потенциальное приобретение: AH-64E (Boeing), "Тайгер" (Eurocopter), Ми-28НЭ (АО "Вертолеты России") и T-129B (Turkish Aerospace). Все вертолеты, кроме T-129B, вооружены 30-мм пушкой, однако это не является ключевым фактором при выборе новой машины.

По словам аналитика, открытый тендер может продлиться от двух до трех лет. США изначально предлагали AH-64E и AH-1Z, однако, по мнению А.Шахи, СВ Бангладеш предпочли бы более современный AH-64E. Закупка европейского "Тайгер" крайне маловероятна. Шансы Ми-28НЭ или Ми-28НМ достаточно велики, так как Бангладеш является крупным оператором парка боевых Ми-171Ш и других модификаций во всех силовых структурах с развитой инфраструктурой обслуживания и ремонта. Основным конкурентом российского Ми-28НЭ считается турецкий Т-129В, если принимать во внимание экономические и геополитические соображения (помимо технических характеристик).

А.Шахи отметил, что у России есть возможность предложить Бангладеш второй пакет оборонных кредитов. Турция не предлагает займы, предпочитая выдавать разрешения на выплаты в рассрочку, что также приемлемо для СВ Бангладеш.