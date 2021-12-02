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Известия.ru

Шойгу заявил о выполнении летчиками ВС РФ всех задач на 2021 год

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Лисицын

Летчики и авиационные специалисты Вооруженных сил (ВС) России в полном объеме выполнили все задачи, которые были поставлены им в 2021 году. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, 1 декабря, в ходе селекторного совещания в Минобороны.

«В прошедшем учебном году военная авиация в полном объеме и на высоком уровне выполнила все поставленные задачи. В ходе боевой подготовки активно осваивались современная авиатехника и авиационные средства поражения, что в значительной мере способствовало росту квалификации и профессиональной выучки наших специалистов», — сказал глава ведомства.

По словам главы ведомства, прежде всего это касается совместных стратегических учений «Запад-2021», передает RT.

Министр также отметил успешное проведение воздушной части парада в Москве на 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Она была проведена с соблюдением всех установленных требований безопасности, сообщает телеканал «Звезда». Это относится и к авиационной составляющей главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, добавил Шойгу.


Ранее в этот день министр обороны объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах России, передает НСН.

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