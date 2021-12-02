Министр обороны Шойгу: в России заработала программа лояльности для российских военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе.

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заработала программа лояльности для российских военных "Партнеры Армии России", объединившая 500 компаний, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

"В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг", - сказал он на селекторном совещании.

Шойгу назвал запуск этой программы в ноябре "большим шагом". По его словам, к инициативе, разработанной Минобороны совместно с "Военторгом", присоединились около 500 российских компаний, "и их перечень постоянно расширяется".

Чтобы воспользоваться привилегиями, военному необходимо в личном кабинете перейти по ссылке на программу лояльности "Партнеры Армии России" для получения промокода и предъявления его на предприятиях сферы обслуживания и торговли. Скидка составляет до 30%.

Помимо продовольственных и непродовольственных товаров, различных видов услуг, программа лояльности действует также в аптечных пунктах сетей "Военторг-Аптека" и в фирменных магазинах "Армия России", отмечается на сайте военного ведомства.