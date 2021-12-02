Шойгу вновь ввел выходные для всех военных в предновогодние дни

29 и 30 декабря этого года - накануне празднования Нового года - военнослужащие смогут провести не на службе.

"Мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных Сил России дней отдыха 29 и 30 декабря текущего года. Взамен мы поработаем 18 и 25 декабря (две субботы, - прим. "РГ")", - сообщил на совещании в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Военачальник потребовал в связи с предстоящим переносом выходных обеспечить 29 и 30 декабря в войсках "необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины".

Стоит напомнить, что годом ранее Сергей Шойгу также ввел выходные в войсках на предновогодние дни. Тогда они выпали на 30 и 31 декабря.

Иван Петров