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Российская газета

На Каспии вступил в строй патрульный корабль "Расул Гамзатов"

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Источник изображения: Пресс-служба главы РД

В Махачкале состоялась торжественная церемония поднятия флага на пограничном патрульном корабле "Расул Гамзатов". Корвет проекта 22460 "Охотник" будет нести службу по охране государственной границы в Каспийском море.

Как отметил на церемонии глава Дагестана Сергей Меликов, присвоение новому пограничному сторожевому кораблю имени поэта Расула Гамзатова - это свидетельство крепкой связи защитников границы с населением республики.

Командующий Каспийской флотилией, контр-адмирал Александр Пешков сказал, что с новым кораблем боевые возможности пограничного управления увеличились: "Уверен, что экипаж успешно завершит отработку курсовых задач, вольется в строй пограничников Каспия. Счастливого плавания!"

Необходимо отметить, что корабли проекта 22460 отличаются от своих предшественников мореходными качествами. "Расул Гамзатов" может нести службу при волнении моря в шесть баллов. Скорость на спокойной воде до 28 узлов. Внешние обводы корпуса корабля разработаны с применением элементов стелс-технологии. Корабль может преодолевать льды толщиной до 20 сантиметров.

Дальность плавания 3500 морских миль, экипаж - 30 человек.

На корвете размещается ракетное и пулеметно-артиллерийское вооружение. Ко всему прочему корабль имеет взлетно-посадочную площадку и оборудован навигационно-тактическим комплексом "ТРИМС", то есть процессы управления автоматизированы.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
22460 Охотник
Проекты
КФ
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