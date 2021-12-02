На Каспии вступил в строй патрульный корабль "Расул Гамзатов"

В Махачкале состоялась торжественная церемония поднятия флага на пограничном патрульном корабле "Расул Гамзатов". Корвет проекта 22460 "Охотник" будет нести службу по охране государственной границы в Каспийском море.

Как отметил на церемонии глава Дагестана Сергей Меликов, присвоение новому пограничному сторожевому кораблю имени поэта Расула Гамзатова - это свидетельство крепкой связи защитников границы с населением республики.

Командующий Каспийской флотилией, контр-адмирал Александр Пешков сказал, что с новым кораблем боевые возможности пограничного управления увеличились: "Уверен, что экипаж успешно завершит отработку курсовых задач, вольется в строй пограничников Каспия. Счастливого плавания!"

Необходимо отметить, что корабли проекта 22460 отличаются от своих предшественников мореходными качествами. "Расул Гамзатов" может нести службу при волнении моря в шесть баллов. Скорость на спокойной воде до 28 узлов. Внешние обводы корпуса корабля разработаны с применением элементов стелс-технологии. Корабль может преодолевать льды толщиной до 20 сантиметров.

Дальность плавания 3500 морских миль, экипаж - 30 человек.

На корвете размещается ракетное и пулеметно-артиллерийское вооружение. Ко всему прочему корабль имеет взлетно-посадочную площадку и оборудован навигационно-тактическим комплексом "ТРИМС", то есть процессы управления автоматизированы.

Николай Грищенко