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Российская газета

Минобороны просит освободить военных от необходимости предъявлять QR-коды

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Военнослужащие ВС РФ со смартфоном
Военнослужащие ВС РФ со смартфоном.
Источник изображения: ТАСС/Елена Афонина

Министерство обороны попросило правительству освободить военнослужащих от предъявления в общественных местах QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, сообщают "Известия". В ведомстве предложили разрешить заменить их бумажным сертификатом о прививке.

В проекте постановления указывается, что военнослужащим, достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. То есть, чтобы посетить общественное место, где необходимо предъявление QR-кода, вместе с сертификатом офицер должен предъявить удостоверение личности, а солдаты и сержанты - военный билет.

Уточняется, что это постановление будет распространяться и на военных пенсионеров. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве.


Александр Степанов

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